Gitarist Hladnog piva nakon kalvarije u Zambiji odgovorio na pitanje o članstvu u političkoj stranci

Zoran Subošić, posvojitelj djeteta iz Konga, za emisiju Nedjeljom u 2, rekao je da se u Zambiji nije mogao previše baviti pisanjima medija i mišljenjem javnosti o njihovom slučaju.

- U tom trenutku smo imali puno pametnija posla, dokazati da mi nismo nikakvi trgovci djecom, da nismo imali namjeru eksploatirati tu djecu, objasnio je.

Ali istaknuo je da je bilo prilično teško čitati komentare na društvenim mrežama koji kako navodi "nemaju veze s mozgom".

- Sada kada sam se vratio pokušavam to ostaviti iza sebe i živjeti dalje svoj život. Imamo svoju priču koja je takva kakva je, netko može misliti da je ona istinita, a netko može misliti da nije. To je više problem onoga koji to misli nego moj, kazao je Subošić.

Voditelj je pitao posvojitelja zašto se ta situacija dogodila baš njima iako su prije njih posvojitelji bez problema posvajali djecu iz Konga. Subošić je odgovorio da im je njihov odvjetnik u Kongu rekao da mu se čini da se tu radilo o pokušaju iznude koji je krenuo u krivom smjeru.

- U zatvoru su nam tumačili da je moguće da su ljudi iz imigracije mislili da ćemo se mi uplašiti u zatvoru i da će onda tražiti novac od nas, naveo je kao jednu od teorija Subošić.

Procedura posvajanja

Subošić je kazao da su se supruga i on u Centar za socijalnu skrb prijavili 2021. godine i da su dogovorili termin. Dodaje da su prošli sve provjere i edukaciju.

- Provjeru bih nazvao vrlo temeljitom i vrlo rigoroznom, rekao je.

- To je trajalo od prosinca do kolovoza kada smo dobili pozitivno rješenje Centra za socijalnu skrb da smo podobni za posvojenje djeteta niže kronološke dobi što smo mi i htjeli, dodao je.

Posvajanje djeteta iz Afrike

Posvojitelj je objasnio da su supruga i on na edukacijama shvatili da ih pripremaju za posvojenje teško posvojive djece. U razgovoru s parom koji je posvojio djecu više dobi shvatili su da je vrlo teško u Hrvatskoj posvojiti dijete niže dobi u kraćem vremenskom periodu.

- Azra je s nekim razgovarala i dobila informaciju da je moguće posvojiti dijete iz Afrike, rekao je.

Nakon informiranja o takvoj vrsti posvajanja supruga i on počeli su prikupljati potrebnu dokumentaciju.

Odgovorio je i na pitanje je li član stranke Možemo.

"Sačuvaj bože. Nemam ništa protiv Možemo, nisam simpatizer nijedne lijeve opcije, vidio sam da me svrstavaju, ali ja sam izvan toga. Nisam ni lijevo ni desno, prezirem sve to", rekao je.

"Ja nisam očekivao da će se Mile Kekin baš kandidirati, mi smo mu rekli da nije za to... Ali svaki čovjek ima pravo na to... Mi smo prijatelji 30 godina. Ali kao bend nismo bili za to da se tako eksponira", rekao je.

Cijeli članak pročitajte OVDJE.