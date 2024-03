GIBONNI O SVOM VJENČANOM KUMU: "Kada smo se prvi put sreli gađao sam ga šišarkama"

U splitskom restoran baru Mandrach predstavljen je program, ali i izvođači nadolazećeg glazbenog spektakla Melodije Jadrana koji će se održati od 21. do 23. lipnja ove godine u ambijentu Galerije Meštrović.

"Događaj je to koji uspije spojiti najrazličitije glazbene žanrove, ali i u Split dovesti najveća glazbena imena", rečenica je kojom je Barbara Kolar otvorila večer posvećenu predstavljanju Melodija Jadrana.

Prošlogodišnje Melodije 'pomele' su sve pred sobom i zavladale hrvatskim glazbenim prostorom

"Pjesme su zaživjele u eteru, ali i s ljudima. Pregledavaju se na YouTubeu, svim društvenim mrežama, a sada smo okupljeni kako bismo prezentirali Melodije Jadrana koje će se održati ponovo u Galeriji Meštrović od 21. do 23. lipnja. Galerija je jedan prekrasan prostor u kojem se jednostavno osjećate posebno, a još kada Vam puštaju dobru glazbu mislim da je to jedan pravi doživljaj", uvodno je rekao direktor Dalmacija koncerta i Melodija Jadrana Tomislav Mrduljaš.

Impresivni su podaci o uspjesima pjesama koje su svoje prvo izvođenje 'doživjele' upravo na posljednjoj večeri prošlogodišnjih Melodija.

"Čak 87 posto pjesama ušlo je u rotaciju, odnosno, ispunilo je eter jer ih je publika tražila. No, ono što je po meni najbitnije je da je Tomo uspio spojiti ljubav prema onome što on zapravo je, a to su stihovi i note, s ljubavlju prema Dalmaciji, melosu i svemu onom što je utkano u dalmatinskog čovjeka - a to je jednom riječju pjesma. Upravo zbog toga, sve pjesme koje su bile prošle godine na Melodijama Jadrana, i one koje će biti ove godine, bit će himne Dalmaciji i Hrvatskoj. U tom kontekstu, pripremamo i niz iznenađenja", iskreno je progovorio kreativni producent Melodija Jadrana Nikša Sviličić.

Gibonni i Mrduljaš poznaju se još iz 1982.

Prvu večer u Galeriji Meštrović publiku očekuje koncert Gibonnija koji će izvesti svoje najpoznatije hitove. A večeras su prisutni imali priliku čuti priču o ljetu kada je sve počelo.

"Prvi put kada sam vidio Tomu Mrduljaša, bilo je to još 1982. On je svirao u grupi Fortuna u Bolu hitove sa Splitskog festivala, a ja sam s lokalcima bio 'zadužen' da ih gađamo šišarkama. Iz ove štorije možete vidjeti vidjeti dva putića - prvi je njegova ljubav prema Splitskom festivalu, a drugi je moj - užasavanje jer taj festival nije malo rokerskiji", prepričao je anegdotu Gibo, tada ni ne sluteći što će im budućnost donijeti, a donijela im je puno toga, pa čak i kumstvo.

Drugu večer Melodije Jadrana sele u Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac, gdje će u sklopu programa „Melodije Classic“ Matej Meštrović i Gudački orkestar čuvene milanske La Scale izvesti posebne aranžmane Vivaldijeva djela „Četiri godišnja doba“. Vrhunac Melodija bit će zadnja, „Večer novih pjesama – Hit ljeta“, na kojoj će i ove godine svoje nove pjesme predstaviti neka od najpoznatijih imena hrvatske i regionalne glazbene scene, između ostalih Jelena Rozga, Jole, Zorica Kondža, Goran Karan, Madre Badessa i Pijero, Giuliano, Hari Rončević, Dražen Zečić, Mia Dimšić i Adi Šoše.