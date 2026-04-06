Gattuso ponovno otišao bez otpremnine

Gennaro Gattuso više nije izbornik talijanske reprezentacije, a talijanski dnevnik Corriere della Sera donosi detalje njegova odlaska. Prema njihovim navodima, Gattuso je prije razlaza inzistirao da se podmire sva dugovanja prema članovima njegova stručnog stožera.

Istovremeno se odrekao preostalog dijela vlastitog ugovora s Talijanskim nogometnim savezom, što, ističu talijanski mediji, nije iznenađenje s obzirom na njegov raniji pristup.

Naime, još 2019. godine napustio je Milan bez otpremnine, iako je imao važeći ugovor do 2021., kako bi klub mogao isplatiti plaće članovima njegova stožera do kraja ugovornog razdoblja.

Sličan obrazac ponovio je i kasnije u karijeri, uključujući i razdoblje provedeno u Hajduku, gdje je također napustio klub iako mu je do isteka ugovora ostala još jedna godina.