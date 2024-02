Gasi se poznata televizija iz Dalmacije, novinari šokirani, obratili se videom: "Tko je odgovoran?"

Nakon 18 godina gasi se Dubrovačka televizija. Vijest su na Dubrovačkom portalu podijelili djelatnici televizije. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

Dragi čitatelji informativnog portala Dubrovačke televizije, obavještavamo vas s velikim žaljenjem kako se od ovog četvrtka 29. veljače Dubrovačka televizija gasi. Naime, danas smo zaprimili obavijest većinskog vlasnika Orsata Zovka i direktorice Nikoline Dvorski kako je tvrtka ponovno u blokadi te kako će se do kraja ovog tjedna proglasiti stečaj zbog lošeg poslovanja i nedostatka sredstava.

Ovo je veliki gubitak za Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju. I veliki gubitak svima nama.

Dubrovačka televizija emitira program već 18 godina. Dugih 18 godina ulazimo u vaše domove. Uspješno smo prenosili uživo sva bitna događanja za Dubrovnik i okolicu, radili predizborna sučeljavanja, prenosili Divlju ligu, sportske manifestacije i utakmice, u središnjoj informativnoj emisiji Dnevnik otkrivali afere, u brojnim emisijama obrađivali teme važne za sve vas gledatelje i najvažnije od svega – svakog se dana trudili dati sve od sebe kako biste dobili što više informacija na jednom mjestu i kako biste nas na neki način smatrali svojim članom obitelji.

Obraćali ste nam se kad ste imali probleme i kad bi institucije zakazale. Izlazili smo na terene i predano radili upravo zbog vas. Tužni smo zbog ovakvog kraja, no ostaje nada kako naš rad neće ostati zaboravljen.

Tko je sve odgovaran za ovu situaciju u kojoj smo se našli? Odgovora je sigurno mnogo, no ostat ćemo profesionalni i dostojanstveni pa prstom nećemo upirati u nikoga.

Nitko od zaposlenika nije primio plaću za siječanj, a prema informacijama koje nam je dao većinski vlasnik, teško da ćemo biti plaćeni i za sve što smo radili u veljači. Nitko od nas ne prima naknade za prekovremeni rad niti smo to ikad tražili. Ovaj posao radimo iz ljubavi, no ne živi se samo od ljubavi stoga vjerujemo u institucije pravne države i poduzet ćemo sve korake kako bismo primili plaće za sve što smo do danas odradili.

Za kraj, želimo vas obavijestiti kako ćemo sutra u 18 sati u terminu dnevnika emitirati specijalni dokumentarac o radu, djelovanju i postojanju – Dubrovačke televizije. Vama se, dragi gledatelji prije svega zahvaljujemo na pažnji i vjernosti svih ovih dugih 18 godina. Hvala vam na svemu i doviđenja, objavili su djelatnici Dubrovačke televizije.