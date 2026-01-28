Fyllingen BK – Alkar 72-74: Alkar upisao drugu pobjedu u Europskoj sjevernoj ligi

Košarkaši sinjskog Alkara danas su od 19:0 sati igrali protiv Fyllingena BK-a u gostima u Europskoj sjevernoj košarkaškoj ligi u grupi A, a slavili su Sinjani rezultatom 72:74. Prva je četvrtina ostala neriješena (26:26), druga i treća pripale su Alkaru (15:19, 10:16), a posljednja je otišla na stranu domaćina (21:13).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Gordon s 27 poena, 6 skokova, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 2 bloka, a potom Hollowell s 13 poena, 1 skokom, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Tomašević s 8 poena, 7 skokova, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Matulina s 5 poena, 8 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Šiško s 5 poena, 4 skoka, 5 asistencija i 2 ukradene lopte; Jukić s 5 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Klepo s 5 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Krešić s 4 poena, 6 skokova i 1 blokom; Jurela s 2 poena, 2 skoka i 3 asistencije te Domazet i Karamarko.

Alkar će iduću utakmicu odigrati protiv Cibone u Zagrebu 2. veljače u sklopu 19. kola SuperSport Premijer lige.