Fred Matić o hrvatskom glasanju u UN-u: "Što će, Grlić Radman riješiti sukob koji se nije riješio gotovo sto godina?"

Reporterka Dnevnika Nove TV u studiju je ugostila zastupnika u Europskom parlamentu Freda Matića.

"Svinjska kuga je poharala Slavoniju, a sada još jedna svinjarija jer nemam drugu riječ za to. Vukovar, i svi se zaklinju za to, je da je Vukovar svetinja, da nije mjesto politiziranja. Međutim, ovo što se jučer dogodilo je užas što se može dogoditi Vukovaru.

Ne može biti nikakvo opravdanje predstojeći izbori, ne može biti nikakvo opravdanje sukob između DP-a i HDZ-a jer vidimo da je to ustvari ključni trenutak, piše Dnevnik.hr.

Vukovar je iznad toga svega, trebao bi biti iznad toga svega, ali evo - 10 godina kasnije ponovno dvostruke kolone ili će sad možda premijer Plenković pokazati te dvije Hrvatske jednu i drugu.

Oni imaju iskustva, oni su prije 10 godina organizirali dvije kolone pa će i sada. Podsjećam gledateljstvo da prema hrvatskom zakonu obilježavanja blagdana i praznika - upravo hrvatska Vlada je nositelj obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, prema tome, nije gradonačelnik Penava tu glavni, nego je hrvatska Vlada, pretpostavljam ministar branitelja Tomo Medved pa ćemo vidjeti kako će on reagirati.

Ja se nadam da neće biti dvije kolone, ali s HDZ-om i rukovodstvom u gradu Vukovaru svašta je moguće za očekivati, ali vidjet ćemo reakciju ministra Medveda, odnosno hrvatske Vlade jer su oni glavni nositelji ovog obilježavanja i oni se trebaju pobrinuti da ne bude nikakvih problema i da ne bude nikakvih svinjarija, nažalost moram tu riječ upotrijebiti", rekao je Matić.

Što se tiče Penavinih istupa u kojima prvo svima koji ne poštuju HOS govori da ne dolaze na Kolonu sjećanja, a zatim ih moli da ne dolaze, Matić je rekao da misli da to nema pravo činiti.

"Vukovar je grad svih nas, Vukovar je mjesto koje cijeni cijela Hrvatska i svi ljudi kojima je stalo do slobode, mira, tolerancije - a to je upravo ono što bi grad Vukovar trebao pokazivati.

Možda možemo povući paralelu s gradom Strasbourgom gdje eurozastupnici svakog mjeseca jedan tjedan provode, oni su upravo simbol, na samoj granici s Njemačkom - stoljećima su se tamo borili čiji će biti, a onda sad kad smo u EU postaje bespredmetno je li to francuski ili njemački grad. Naravno, uvijek je francuski.

Tako i ovdje isto Vukovar. Ovim izjavama, ovim porukama, ovim plakatom od jučer donosi nemir, donosi tihu jezu građanima Vukovarima i Hrvatima kojima je dosta ratne retorike i jahanja po toj priči kako bi se dobili politički poeni, ali isto tako i građanima srpske nacionalnosti kojima je ionako taj dan, većini njih, ne sjeda baš dobro, sada im pogotovo neće sjesti. Ako je to nekome cilj da to napravi, onda mislim da je i uspio", komentirao je Matić.

"U Vukovaru je bilo 58 pripadnika HOS-a. Na dvije tisuće branitelja to je manje od tri posto. Na 6500 onih koji primaju vukovarsku mirovinu taj postotak pada još puno, puno niže. Ne želim reći niti u jednom slučaju da su oni bili puno bolji ili puno gori od ostalih branitelja Vukovara. Svi smo bili jednaki, svaki je čovjek koji je tamo bio dao svoj maksimalni doprinos - bilo s puškom u ruci, bilo liječnik ili sestra u bolnici, bilo vatrogasci, bilo policajci i nepotrebno je ovo isticanje o posebnom herojstvu HOS-a.

Dakle, oni su bili isti, jednaki kao i svi drugi dečki i tako ih treba tretirati u općoj populaciji branitelja, posebno kod vukovarskih branitelja. BIli su jedni od 2000, njih 58, svaka im čast. Uvijek se eksponiraju ovdje oni koji najradije bi mjerili kukuruze. Slovo U bode u oči, još samo da im stavimo one uši sa strane, potpuno je jasno. Dakle, tu je najeksponiraniji uvijek taj Marko Skejo, nitko ne spominje primjerice Nikicu Burića samoborca, naistaknutijeg tamo branitelja koji je bio pripadnik HOS-a koji nikad ne govori, posebno ističe, da je bio pripadnik HOS-a, nego je bio vukovarski branitelj, pripadnik vukovarske naše legendarne 204. brigade i nikako na drugi način se ne ističe - a to su ljudi koji bi o takvim stvarima trebali govoriti, a ne jedni te isti koji - postrojba se osnovala u jesen 1991., a obilježavaju to 10. 4., onda to oni i dalje brane da nema nikakve veze s NDH", dodao je.

Reakciju predsjednika Zorana Milanovića ne može predvidjeti, kazao je.

"Ja sam u Europskom paralamentu, niti jednom Nijemcu ne pada na pamet da blagonaklono govori o vremenima 40.-ih godina prošlog stoljeća. Kad s njima razgovarate, kao da se to nije dogodilo u njihovoj zemlji i da oni ne potječu odatle - koliko su se oni očistili od toga i maknuli se od toga. Oni bi najradije bili pripadnici antifašističkog pokreta koliko o tome i na koji način govore", odgovorio je.

Što se tiče glasanja Hrvatske protiv rezolucije UN-a, Matić je rekao da je to "dodvornička politika hrvatske Vlade".

"Dakle, vidjeli smo da su glasali uz 10-ak drugih zemalja, tamo su bile i Amerika i Izrael, ali one ostale zemlje koje su glasale su nekakve egzotične zemlja, nekakva ostrva, nekakvi otoci.

Mi smo mala zemlja, živimo od turizma i glasati za rezoluciju koja izrekom izričito traži prekid vatre - pa što mi drugo očekujemo? Što će, Grlić Radman riješiti sukob koji se nije riješio gotovo sto godina?

Prema tome, budimo neutralni, budimo na strani mira. Pa mi smo barem to prošli prije 30 godina. Mir, mir - on nema alternativu", zaključio je zastupnik u Europskom parllamentu Fred Matić za Dnevnik.hr.