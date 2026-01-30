FOTOGALERIJA U Zadru predstavljena knjiga "Mi, djeca Sarajeva"

U Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održana je promocija knjige "Mi, djeca Sarajeva", koja je okupila velik broj posjetitelja. Uz prisustvo autorice, Mensure Burridge, novinarke po profesiji, promociju je moderirala prof. Jelena Alfirević Franić s Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru.

O knjizi i povijesnom kontekstu

Knjiga "Mi, djeca Sarajeva", napisana na bosanskom i engleskom jeziku, bavi se obveznim obrazovanjem u vrijeme opsade Sarajeva. Opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine trajala je 1.425 dana, u razdoblju od 1992. do 1995. godine.

Uz svakodnevno granatiranje i iznimno teške uvjete života – prekide struje, vode i plina te nedostatak hrane i lijekova – školstvo je bilo prekinuto od svibnja 1992. godine. Djeca nisu imala organiziranu nastavu sve do veljače 1993. godine.

Civilna zaštita grada Sarajeva omogućila je sigurne lokacije u koje su djeca dolazila iz svoje neposredne blizine stanovanja, a nastavnice i nastavnici obilazili su te lokacije – tzv. punktove – i održavali nastavu na različitim mjestima, poput podruma, stepeništa, poslovnih prostora, atomskih skloništa i stanova koji bi bili podijeljeni u nekoliko učionica improviziranim pregradama od platna.

Knjiga je napisana novinarsko-istraživačkim stilom, uz literarnu obradu svjedočanstava nastavnog kadra, novinara Dječje TV, trenerice, knjižničarke te učenica i učenika različitih uzrasta s različitih lokacija grada Sarajeva.

Na promociji je publika imala priliku upoznati knjižničarku Ljubicu Bakavić, čije je svjedočanstvo obrađeno u knjizi, a sama večer bila je posvećena upravo njoj.

Čitanja ulomaka i poruka učenika

Unuka Sofija Brkić pročitala je dio iz knjige koji se odnosi na njezinu baku, dok je Luna Brkljača, učenica Gimnazije Jurija Barakovića, čitala poruke učenica i učenika iz knjige.

Publika je imala priliku svjedočiti iskrenom i vrlo emotivnom kazivanju autorice i knjižničarke, kao i snažnom prikazu knjige koji je moderatorica pripremila.