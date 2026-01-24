FOTOGALERIJA Premijera drame "Požari" u splitskom HNK-u. Došla su brojna poznata lica, pogledajte koga smo "uhvatili" u zanimljivim kombinacijama…

U Hrvatskom narodnom kazalištu Split večeras se održava premijera drame "Požari", moćnog kazališnog teksta koji, kroz priču o bratu i sestri što pokušavaju razmrsiti zagonetku majčine oporuke i tajnu njezine šutnje u posljednjim godinama života, otvara velika pitanja trauma rata i zločina, egzila i povratka, pripadanja i oprosta.

Naša reporterka Mia Milković snimila je zanimljive prizore prije početka premijere, a čitateljima preporučujemo da obavezno pogledaju tko je sve stigao na premijeru drame u HNK Split.

Drama koja prati sudbine kroz 40 godina i dva kontinenta

Autor "Požara", Wajdi Mouwad, jedan je od najzanimljivijih živućih kazališnih autora frankofonog govornog područja. Rođen 1968. u Libanonu, zemlju napušta s obitelji kao dijete nakon izbijanja građanskog rata te od tada živi i stvara u Kanadi (Quebec) i Francuskoj.

Njegova drama iz 2003. godine oslanja se na stvarne povijesne događaje Libanona prošlog stoljeća te pripovijeda epsku priču koja se proteže kroz razdoblje od 40 godina i na dva kontinenta.

Autorski tim predstave

Predstavu režira Ivan Plazibat, a u kreativnom timu su i Zdravka Ivandija Kirigin (scenografija), Petra Pavičić (kostimografija), Hrvoje Nikšić (skladba), Srđan Barbarić (dizajn svjetla), Petar Ivanišević (oblikovanje zvuka) te Anita Runjić Stoilova (jezično savjetovanje). U produkciji sudjeluju i Nikolina Kuzmić (asistentica scenografije) te Rubina Sarajlić (inspicijentica).

U predstavi nastupaju: Trpimir Jurkić, Stipe Jelaska, Petra Kovačić Botić, Zdeslav Čotić, Katarina Romac, Donat Zeko, Monika Vuco Carev, Marija Šegvić, Tajana Jovanović, Nikša Arčanin, Ira Osibov, Elvis Bošnjak, Deni Mašić, Nenad Srdelić, Goran Marković i Filip Radoš.