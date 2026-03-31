FOTOGALERIJA Otkrivamo imena izvođača na CMC festivalu 2026. u Vodicama!

"Vodice inspiriraju svakog od nas"

Jedan od najvažnijih glazbenih događaja u regiji, CMC Festival Vodice powered by Calzedonia i ove godine okuplja najveća imena domaće pop i zabavne scene. "Vodice inspiriraju svakog od nas, ne samo da budemo dobri, nego da se nadamo da će sve ovo što radimo biti još bolje kad se budemo dogodine vratili", rekao je Željko Bebek, a njegov sin Zvone dodaje: "Svake godine je predivno u Vodicama, zato se uvijek i vraćamo."

"Preljepo je biti u prekrasnim Vodicama na ovom festivalu koji ima svoju jednu posebnu čar. Atmosfera je odlična i publika je uvijek raspoložena", rekla je Neda Ukraden

Festival će se održati u prepoznatljivoj atmosferi Vodica, koje svake godine postaju središte glazbe, druženja i ljetne energije. Tijekom dva festivalska dana, 12. i 13. lipnja, Vodice će ponovno postati središte domaće pop i zabavne scene, okupljajući najpopularnije izvođače kao i nova imena koja donose svježinu domaćoj glazbenoj sceni. "Slavimo ljubav okruženi brojnim ljudima - divna večer, more je blizu i ne znam što bismo mogli poželjeti bolje od toga", rekao je Sandi Cenov.

Prošlogodišnji debitanti Vlado Kalember i Srebrna krila izjavili su: "Mi smo prošle godine bili debitanti na ovom festivalu, a i ove godine imamo jednu veselu, zgodnu pjesmu."

Publiku očekuje niz vrhunskih nastupa, televizijski spektakl i neponovljiva festivalska atmosfera. Osim glazbenog programa, posjetitelji će moći uživati u brojnim popratnim sadržajima, druženjima s izvođačima i bogatoj turističkoj ponudi Vodica. Velik interes izvođača potvrđuje i činjenica da je ove godine pristigao iznimno velik broj prijava, što dodatno potvrđuje važnost i ugled festivala na domaćoj glazbenoj sceni. Odabir izvođača i pjesama bio je i ovog puta zahtjevan, a publika će ove godine uživati u najnovijim hitovima izvođača:

1.    ALKA VUICA

2.    ANDREA ŠUŠNJARA

3.    BORIS NOVKOVIĆ FEAT. MANČ 

4.    CRVENA JABUKA FEAT. GERONIMO

5.    DALEKA OBALA - DEAN, ZOKI I JADRAN

6.    DUŠKO LOKIN FEAT. GRUPA LA VITA 

7.    DŽENTLMENI

8.    ELIO PISAK

9.    EMMA 

10.    GRUPA BOSS 

11.    HRVATSKE RUŽE

12.    IVANA KOVAČ

13.    JOHNNY GITARA FEAT. KRUNOSLAV DRAŽIĆ 

14.    LEO

15.    LIDIJA BAČIĆ LILLE 

16.    LJUBAVNICI 

17.    LUKA BASI 

18.    MARAAYA

19.    MARTINA ŠVAB

20.    MIA DIMŠIĆ

21.    MILE PERKOV 

22.    MLADEN GRDOVIĆ

23.    MUHAMED FAZLAGIĆ FAZLA I BERNARDA GRBEŠA  

24.    NEDA UKRADEN

25.    NIVES CELZIJUS FEAT. DINO PETRIĆ 

26.    ROTKO STJUART

27.    SANDI CENOV 

28.    THE FRAJLE 

29.    VLADIMIR KOČIŠ ZEC 

30.    VLADO KALEMBER & SREBRNA KRILA 

31.    ZLATAN KARIĆ

32.    ŽELJKO BEBEK

33.    ŽELJKO KRUŠLIN KRUŠKA

Za više informacija i najnovije vijesti pratite službene kanale CMC televizije, diskografske kuće Croatia Records i Grada Vodica.

