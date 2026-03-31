FOTOGALERIJA Otkrivamo imena izvođača na CMC festivalu 2026. u Vodicama!

Jedan od najvažnijih glazbenih događaja u regiji, CMC Festival Vodice powered by Calzedonia i ove godine okuplja najveća imena domaće pop i zabavne scene. "Vodice inspiriraju svakog od nas, ne samo da budemo dobri, nego da se nadamo da će sve ovo što radimo biti još bolje kad se budemo dogodine vratili", rekao je Željko Bebek, a njegov sin Zvone dodaje: "Svake godine je predivno u Vodicama, zato se uvijek i vraćamo."
"Preljepo je biti u prekrasnim Vodicama na ovom festivalu koji ima svoju jednu posebnu čar. Atmosfera je odlična i publika je uvijek raspoložena", rekla je Neda Ukraden.
Festival će se održati u prepoznatljivoj atmosferi Vodica, koje svake godine postaju središte glazbe, druženja i ljetne energije. Tijekom dva festivalska dana, 12. i 13. lipnja, Vodice će ponovno postati središte domaće pop i zabavne scene, okupljajući najpopularnije izvođače kao i nova imena koja donose svježinu domaćoj glazbenoj sceni. "Slavimo ljubav okruženi brojnim ljudima - divna večer, more je blizu i ne znam što bismo mogli poželjeti bolje od toga", rekao je Sandi Cenov.
Prošlogodišnji debitanti Vlado Kalember i Srebrna krila izjavili su: "Mi smo prošle godine bili debitanti na ovom festivalu, a i ove godine imamo jednu veselu, zgodnu pjesmu."
Publiku očekuje niz vrhunskih nastupa, televizijski spektakl i neponovljiva festivalska atmosfera. Osim glazbenog programa, posjetitelji će moći uživati u brojnim popratnim sadržajima, druženjima s izvođačima i bogatoj turističkoj ponudi Vodica. Velik interes izvođača potvrđuje i činjenica da je ove godine pristigao iznimno velik broj prijava, što dodatno potvrđuje važnost i ugled festivala na domaćoj glazbenoj sceni. Odabir izvođača i pjesama bio je i ovog puta zahtjevan, a publika će ove godine uživati u najnovijim hitovima izvođača:
1. ALKA VUICA
2. ANDREA ŠUŠNJARA
3. BORIS NOVKOVIĆ FEAT. MANČ
4. CRVENA JABUKA FEAT. GERONIMO
5. DALEKA OBALA - DEAN, ZOKI I JADRAN
6. DUŠKO LOKIN FEAT. GRUPA LA VITA
7. DŽENTLMENI
8. ELIO PISAK
9. EMMA
10. GRUPA BOSS
11. HRVATSKE RUŽE
12. IVANA KOVAČ
13. JOHNNY GITARA FEAT. KRUNOSLAV DRAŽIĆ
14. LEO
15. LIDIJA BAČIĆ LILLE
16. LJUBAVNICI
17. LUKA BASI
18. MARAAYA
19. MARTINA ŠVAB
20. MIA DIMŠIĆ
21. MILE PERKOV
22. MLADEN GRDOVIĆ
23. MUHAMED FAZLAGIĆ FAZLA I BERNARDA GRBEŠA
24. NEDA UKRADEN
25. NIVES CELZIJUS FEAT. DINO PETRIĆ
26. ROTKO STJUART
27. SANDI CENOV
28. THE FRAJLE
29. VLADIMIR KOČIŠ ZEC
30. VLADO KALEMBER & SREBRNA KRILA
31. ZLATAN KARIĆ
32. ŽELJKO BEBEK
33. ŽELJKO KRUŠLIN KRUŠKA
Za više informacija i najnovije vijesti pratite službene kanale CMC televizije, diskografske kuće Croatia Records i Grada Vodica.