FOTOGALERIJA Otkrivamo imena izvođača na CMC festivalu 2026. u Vodicama!

Jedan od najvažnijih glazbenih događaja u regiji, CMC Festival Vodice powered by Calzedonia i ove godine okuplja najveća imena domaće pop i zabavne scene. "Vodice inspiriraju svakog od nas, ne samo da budemo dobri, nego da se nadamo da će sve ovo što radimo biti još bolje kad se budemo dogodine vratili", rekao je Željko Bebek, a njegov sin Zvone dodaje: "Svake godine je predivno u Vodicama, zato se uvijek i vraćamo."

"Preljepo je biti u prekrasnim Vodicama na ovom festivalu koji ima svoju jednu posebnu čar. Atmosfera je odlična i publika je uvijek raspoložena", rekla je Neda Ukraden.

Festival će se održati u prepoznatljivoj atmosferi Vodica, koje svake godine postaju središte glazbe, druženja i ljetne energije. Tijekom dva festivalska dana, 12. i 13. lipnja, Vodice će ponovno postati središte domaće pop i zabavne scene, okupljajući najpopularnije izvođače kao i nova imena koja donose svježinu domaćoj glazbenoj sceni. "Slavimo ljubav okruženi brojnim ljudima - divna večer, more je blizu i ne znam što bismo mogli poželjeti bolje od toga", rekao je Sandi Cenov.

Prošlogodišnji debitanti Vlado Kalember i Srebrna krila izjavili su: "Mi smo prošle godine bili debitanti na ovom festivalu, a i ove godine imamo jednu veselu, zgodnu pjesmu."

Publiku očekuje niz vrhunskih nastupa, televizijski spektakl i neponovljiva festivalska atmosfera. Osim glazbenog programa, posjetitelji će moći uživati u brojnim popratnim sadržajima, druženjima s izvođačima i bogatoj turističkoj ponudi Vodica. Velik interes izvođača potvrđuje i činjenica da je ove godine pristigao iznimno velik broj prijava, što dodatno potvrđuje važnost i ugled festivala na domaćoj glazbenoj sceni. Odabir izvođača i pjesama bio je i ovog puta zahtjevan, a publika će ove godine uživati u najnovijim hitovima izvođača:

1. ALKA VUICA 2. ANDREA ŠUŠNJARA 3. BORIS NOVKOVIĆ FEAT. MANČ 4. CRVENA JABUKA FEAT. GERONIMO 5. DALEKA OBALA - DEAN, ZOKI I JADRAN 6. DUŠKO LOKIN FEAT. GRUPA LA VITA 7. DŽENTLMENI 8. ELIO PISAK 9. EMMA 10. GRUPA BOSS 11. HRVATSKE RUŽE 12. IVANA KOVAČ 13. JOHNNY GITARA FEAT. KRUNOSLAV DRAŽIĆ 14. LEO 15. LIDIJA BAČIĆ LILLE 16. LJUBAVNICI 17. LUKA BASI 18. MARAAYA 19. MARTINA ŠVAB 20. MIA DIMŠIĆ 21. MILE PERKOV 22. MLADEN GRDOVIĆ 23. MUHAMED FAZLAGIĆ FAZLA I BERNARDA GRBEŠA 24. NEDA UKRADEN 25. NIVES CELZIJUS FEAT. DINO PETRIĆ 26. ROTKO STJUART 27. SANDI CENOV 28. THE FRAJLE 29. VLADIMIR KOČIŠ ZEC 30. VLADO KALEMBER & SREBRNA KRILA 31. ZLATAN KARIĆ 32. ŽELJKO BEBEK 33. ŽELJKO KRUŠLIN KRUŠKA

Za više informacija i najnovije vijesti pratite službene kanale CMC televizije, diskografske kuće Croatia Records i Grada Vodica.