FOTOGALERIJA Mali Marulić krenuo svečano, priznanja otišla najboljim dramskim tekstovima

U Gradskom kazalištu lutaka Split svečano je otvoren 19. Mali Marulić. Uz prigodnu dječju pjesmu polaznika Glazbene škole Josipa Hatzea i osvrt na ovaj jedinstveni festival u Hrvatskoj dodijeljene su i nagrade za najbolje dramske tekstove.

Na natječaj Mali Marulić za najbolji novi dramski tekst za lutkarsko kazalište i kazalište za djecu pristiglo je 18 dramskih tekstova. O izboru najboljih odlučivalo je povjerenstvo u sastavu: Bruna Bebić, glumica i profesorica na Kazališnom odjelu Umjetničke akademije u Splitu (predsjednica) te profesorice hrvatskoga jezika i književnosti i kazališne kritičarke Ana Matijević i Magdalena Mrčela.

Prvonagrađeni je tekst "Prema suncu" Kristine Gavran, drugonagrađeni "Ena i crvena mašna" Sanje Mach, a treću nagradu ravnopravno dijele Ana Pisac Serezlija za tekst "Pero Naliv" i Ana Marković za tekst "Ivana i truba". Posebnu pohvalu za inovativnost teksta dobio je Ivor Popović za "Lunu i oblak".

PROGRAM FESTIVALA Festival donosi niz predstava za djecu i mlade. U ponedjeljak, 13. travnja, na programu su "Balonom iznad Kapadokije" u 11 sati u GKL-u te svečano otvaranje festivala u 19 sati, uz dodjelu nagrada natječaja Mali Marulić i izvedbu predstave "Pita moja mama imate li jedno jaje". U utorak, 14. travnja, igraju "Lažeš, Melita" u 10 sati i "Zvijezda i mrak" u 16.30, obje u GKL-u. U srijedu, 15. travnja, u 17 sati na rasporedu je predstava "Dan kad sam se pretvorio u pticu". U četvrtak, 16. travnja, izvode se "Dan kad se dogodilo ništa" u 10 sati u KLZ-u i "Moris" u 16 sati u GKL-u, dok je u podne u GKL-u predviđeno i čitanje nagrađenog teksta. U petak, 17. travnja, u 11.15 na programu je "Umišljena mišica", a istoga dana u 19 sati održat će se svečano zatvaranje festivala i dodjela nagrada Mali Marulić, također uz izvedbu iste predstave. Uz kazališni program, održavaju se i slušaonice radio-igre za djecu: u utorak, 14. travnja, u OŠ Blatine-Škrape na rasporedu su "Moj prijatelj Mačkodlak" u 10 sati i "Iza duge" u 14 sati, dok će u srijedu, 15. travnja, u OŠ Split 3 biti izvedena "Ticalova putovanja" u 9 sati i ponovno "Moj prijatelj Mačkodlak" u 11 sati.