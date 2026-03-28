FOTOGALERIJA Glazbeni vrh u Splitu: Poznati svi dobitnici 33. Porina

Sinoć je u Športskom centru Gripe u Splitu održana 33. dodjela najvažnije hrvatske diskografske nagrade – Porin, koja je okupila brojna poznata imena domaće glazbene scene i ispunila dvoranu do posljednjeg mjesta.

Svečana ceremonija, u organizaciji Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, protekla je u znaku bogatog glazbenog programa i dodjele prestižnih nagrada najboljim autorima, izvođačima i producentima. Publika je od samog početka s velikim zanimanjem pratila događaj, dok su se na pozornici izmjenjivali izvođači poput grupe LET 3, Klape Šufit, Matije Cveka, Marka Tolje, Vatre, Pavela, Baby Lasagne, Gorana Karana i drugih.

Poseban trenutak večeri bila je dodjela Porina za životno djelo, koji je ove godine pripao istaknutom violinistu Goranu Končaru. Nagradu mu je uručio Nikša Bratoš, a priznanje je dodijeljeno za izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

Voditeljski dvojac Zlata Mück Sušec i Ivan Vukušić vodio je gledatelje kroz večer ispunjenu emocijama, glazbom i priznanjima, dok su se statue Porina – ručno izrađene u Staklarni Rogaška i Klesarskoj školi u Pučišćima – dodjeljivale laureatima u brojnim kategorijama.

U kategoriji za album godine Porin je osvojio Parni Valjak za album „Kažu pčele umiru…“. Nagrada za pjesmu godine pripala je Tomislavu Mrduljašu za pjesmu „Kapetan bez broda“.

Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojio je Marko Tolja, dok je nagrada za najbolju žensku vokalnu izvedbu pripala Gabi Novak.

Među ostalim dobitnicima istaknuli su se i Jelusick, koji je osvojio Porin za najbolji album rock glazbe za „Apolitical Ecstasy“, kao i Baby Lasagna i DMNS & MOSQUITOES, dobitnici nagrade za najbolji album pop glazbe.

Porin za najbolju vokalnu suradnju pripao je Baby Lasagni i Vojku V za pjesmu „Beskonačna osveta 2“, dok je nagradu za najboljeg novog izvođača godine osvojio Jakov Jozinović.

U kategoriji jazz glazbe slavio je Henry Radanović Quartet s albumom „Quiet Rising Star“, dok je Porin za najbolji album etno glazbe pripao projektu Borna Šercar’s Jazziana Croatica feat. LADO & Zagreb Philharmonic za album „Tales of Tradition“.

Porin za najbolji album klasične glazbe osvojio je album „Papandopulo – Hrvatska misa“, a tijekom večeri dodijeljen je i postumni Porin Daniju Bošnjaku.

Emotivni vrhunac večeri bio je glazbeni hommage Arsenu Dediću, u kojem su Ana Opačak, Marko Tolja i Klapa Šufit izveli njegove poznate pjesme „Sve što znaš o meni“, „Kuća pored mora“ i „Odlazak“, u sklopu medleyja posvećenog obitelji Dedić.

Večer je dodatno obogaćena nastupom trija Dunije, koji čine Dunja Knebl, Nina Romić i Jelena Galić, a izvele su pjesmu „Čula jesam“.

Svečanost se mogla pratiti uživo na HTV1 i HR2, a Split je još jednom bio domaćin događaja koji okuplja vrh hrvatske glazbene scene.