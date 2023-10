(FOTO) Zadar teško pobijedio Bosco, domaćini prijetili do zadnje sekunde

Posljednja momčad FAVBET Premijer lige neočekivano se pokazala kao najveći izazov Zadru u dosadašnjem dijelu sezone: Bosco je u Trnskom na današnjoj matineji s početkom u 12 sati, pružio sjajan otpor, dugo je vodio, imao aktivan rezultat sve do zadnje sekunde i malo je nedostajalo da iznenadi puno kvalitetnijeg protivnika. Imao je, tehnički, Butorac šut za izjednačenje na kraju, ali to je bio samo pokušaj iza centra, u samo dvije sekunde napada.

Zadar je na kraju slavio 78:81 (20:21, 25:18, 17:25, 16:17) , nakon što je trener Danijel Jusup u drugom poluvremenu morao uvesti sve najbolje igrače osim Luke Božića. Na kraju se Zadru piše šesta pobjeda, Boscu šesti poraz, uz nadu da će pobjede ipak doći protiv slabijih protivnika.

Činilo se da će sve ići prema očekivanjima- nakon trice u prvom napadu, Bosco je uglavnom bio nemoćan, Zadar je čak i s rezervnom postavom (bez Žganeca, Božića, Ramljaka i Drežnjaka) napravio seriju 12:0. Boscu ulazi nekoliko trica i uspijeva se vratiti na 11:17. Nakon prve minute odmora Jusupova momčad povezuje dva dobra napada, ali Zadar u posljednje tri minute ostaje bez poena, dokKrapić tricom u posljednjem napadu dovodi domaćine na zaostatak od samo 20:21.

U drugoj četvrtini isti igrač pogađa u prvom napadu za vodstvo, a Zadar unatoč glasnoj podršci Tornada nije uspijevao vratiti prevlast na terenu. Bosco je ušao u rizik zatvarajući reketi i ostavljajući prostor za vanjski šut, koji nije išao Zadrane. Zato je njima ulazilo „sve što bi bacili“, pa su nakon osme pogođene trice došli do najvećeg vodstva na kraju prvog poluvremena, 45:39.

Bilo je jasno da će desetak minuta biti burno u Zadrovoj svlačionici, ali da će biti i promjena. Na parket su istrčala trojica od pošteđenog četverca – Žganec, Drežnjak i Ramljak, uz Mekića i Lakića koji su igrali i u prvom. Ramljak je prvi krenuo sa svojom mini-serijom, dodao je nešto i Žganec i Zadar je nakon osam minuta borbe opet poveo 57:59. Bosco se nije predao, novom tricom Jelenkovića vratio je vodstvo 62:59, ali Zadar pogotkom uz slobodno bacanje Mazalina i Vujačića s istekom vremena u zadnju četvrtinu ulazi s vodstvom 62:64.

Nakon koša domaćina Zadar radi seriju 8:0 i prvi put slobodnije diše na 66:74. U ovakvoj utakmici teško je bilo očekivati kraj drame –Bosco se vraća na minus 4 dvije minute prije kraja, imao je u sljedećoj minuti dva neuspješna pokušaja za tricu, a u zadnjoj, nakon Mazalinovog slobodnog bacanja za +5, Jelenković preko ruke pogađa za 78:80. Vujačić ne pogađa tricu na isteku napada, Mazalinponov skače u napadu i pogađa jedno bacanje, ostavljajući nedovoljne dvije sekunde domaćinima za ozbiljniji pokušaj.

Bosco će žaliti za bodovima, ali može biti zadovoljan predstavom 17-godišnjeg Borne Katanovića, igrača na posudbi iz Cibone, koji je postigao 19 poena uz 5 ukradenih lopti. I Zadrani su bili solidni u dresu Bosca – Toni Jelenković postigao je 17 poena, Ante Krapić 10 uz 6 skokova, a nekadašnji igrač Jazina Arbanasa Dino Butorac 13 poena.

U „mršavoj“ predstavi najučinkovitiji košarkaš Zadra bio jeLovro Mazalin, koji je uz 13 poena i 5 skokova imao i nekoliko odlučujućih poteza, a dvoznamenkasti broj poena uz njega su imali samo Vujačić (12) i Žganec (10).

Danijel Jusup, trenber Zadra: Teška utakmica. Htio sam dati šansu igračima koji manje igraju, ali ne da dobiju šansu na +20, nego da vidimo kako će reagirati protiv svojih vršnjaka, odnosno i mlađih od sebe, međutim danas me nisu uvjerili da mogu. To su za njih šanse, testovi kojima hvataju minute na malo važnijim utakmicama. Danas me nisu uvjerili da su spremi na to i žao mi je, ali tako je. Pokušavam s obzirom na zgusnut raspored odmoriti nosioce, da ih imam malo svježije za ove zahtjevnije utakmice i žao mi je što to danas nismo uspjeli. Boscu čestitam na jednoj hrabroj utakmici, naročito u prvom poluvremenu, tricaškoj, raspoloženoj, doveli su nas da do zadnje lopte ne znamo tko će dobiti a tko neće.

