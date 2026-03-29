FOTO Splitski srednjoškolci na Cvjetnicu u Rimu i Vatikanu

Pojedini splitski srednjoškolci danas, na Cvjetnicu, borave u Rimu i Vatikanu zajedno sa svojim profesorima, u sklopu učeničkih studijskih putovanja i ekskurzija. Među njima su učenici II. gimnazije, III. gimnazije, Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju te Graditeljsko-geodetske škole.

Tijekom boravka posjetili su i Zavod svetog Jeronima u Rimu, gdje su na Cvjetnicu sudjelovali na misi. Odlazak u Rim i Vatikan u ovo vrijeme godine za brojne škole već je postao i svojevrsna tradicija.

Cvjetnica, poznata i kao Nedjelja Muke Gospodnje, kršćanski je blagdan kojim počinje Veliki tjedan, neposredno prije Uskrsa. Toga se dana vjernici prisjećaju Isusova svečanog ulaska u Jeruzalem, a u crkvama se blagoslivljaju maslinove i palmine grančice kao simbol mira, nade i vjere.

Za splitske srednjoškolce ovo je putovanje prilika za upoznavanje bogate povijesti i duhovne baštine Rima i Vatikana, ali i za zajedništvo, druženje i iskustvo koje će dugo pamtiti.