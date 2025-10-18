FOTO Ovaj dječak je napravio show na Danima Neretve u Zagrebu

U organizaciji Instituta za promicanje i razvoj doline Neretve, sinoć su u Zagrebu održani 12. Dani Neretve. Tema ovogodišnje manifestacije bila je „Neretva kao kulturna destinacija“ . Svečanost su otvorili članice i članovi KUD-a Metković, koji su ove godine obilježili 40 godina manifestacije „Na Neretvu misečina pala“. Riječ je o smotri plesa jadranske Hrvatske, koja njeguje tradicijske vrijednosti, ples i pjesmu i zahvaljujući kojoj se na najbolji način čuva tradicija i promovira dolina Neretve.

Kao i svake godine, Dani Neretve u Zagrebu, počinju stručnim Panelom. Ove godine na njemu su sudjelovali: Toni Glučina – ravnatelj Arheološkog muzeja Narona;, Ivan Aničić, suosnivač ZEN festivala u Opuzenu, Romana Gabrić, predstavnica KUD-a Metković i Miško Erak – autor knjiga Ilirski krugovi života i Kamena knjiga mrtvih, koje govore o životu na prostorima Neretve u vrijeme Ilira i u njima donosi nove teorije.

Razgovaralo se o svim kulturnim sadržajima koji se trenutno nude u dolini Neretve, ali se i debatiralo o tome, što se sve treba napraviti, kako bi Neretva, uz prirodne ljepote, postala i kulturna destinacija, koja bi privukla nove goste, ali i stručnjake iz područja kulture i tako postala prepoznatljivo kulturno odredište.

U sklopu Panela predstavljena je i monografija prof.dr.sc. Zdravka Kapovića, pod nazivom „Od Trnova do Zagreba i natrag“. Članica HLD i ULUPUH-a, Neretvanka, Marita Burić Teskera pripremila je izložbu svojih keramičkih radova.

Nakon stručnog dijela, druženje je nastavljeno glazbenim programom. Ivan Vidović i njegov sastav odsvirali su niz poznatih uspješnica. Glazbeno iznenađenje večeri bio je Marino Vrgoč, prvi pobjenik The Voice Kids Hrvatska i predstavnik Hrvatske na dječjem Eurosongu u Gruziji. Ples i glazba nastavljeni su do dugo u noć, gdje je Nikola Batinović dodatno začinio ionako ugodnu atmosferu i druženje.