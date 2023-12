(FOTO) OTVOREN ADVENT U MANDRACHU Marko Kutlić priredio nezaboravan provod za posjetitelje

Tik uz more, pogled na brodice, mega božićne ukrase, u romantičnom, ugrijanom okruženju, pravom adventskom ugođaju, svečano je otvoren Advent u Mandrach-u, uz nastup perspektivnog hrvatskog glazbenika Marka Kutlića koji je priredio nezaboravan provod i uveo posjetitelje u najsjajnije razdoblje u godini!

Njegove vokalne sposobnosti i nevjerojatna karizma osigurali su odličnu večer u Mandrach-u. Bio je to nastup dobre energije, poznatih hitova i snažne emocije.

Restoran i bar Mandrach organizirao je za ovu zimu privlačan i bogat adventski program, na dobro poznatoj adresi: Mediteranskih igara 5.

Za goste je pripremljena prigodna gastro ponuda iz kućice uključujući posebna adventska jela, po pristupačnim cijenama, a od pića posjetitelji su birali kuhano vino, specijalno odabrana vina te božićne koktele.

Podsjetimo, za uzavrelu blagdansku atmosferu zadužena su poznata DJ imena: Laaxen, Sodeen, Leete, Vali, Inzo. Od ostalih poznatih imena s hrvatske glazbene scene nastupaju: Jure Brkljača (13.12.), Damir Kedžo (20.12.) i Lorena Bućan (24.12., Badnjak). Čeka vas vrhunska zabava uz mlade snage zvjezdanog neba koje će svojim vokalima i izvedbama stvoriti toplinu adventske večeri. I naravno, svakog petka u restoranskom dijelu je i dalje neizostavna večer s Pecom.

Posjetitelji Mandrach-a, u nezaboravnoj blagdanskoj atmosferi, s bogatim adventskim programom, uživat će do 31. prosinca. Program vas čeka svaki dan od ponedjeljka do petka, od 18 do 24 sata, a vikendom od 10 do 24. Sve ostale informacije su na služenoj Facebooku i Instagramu stranici.

U nastavku pogledajte kako je protekla večer otvorenja Adventa u Mandrach-u.

