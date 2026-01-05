FOTO I VIDEO Pogledajte što je danas snimljeno na moru u smjeru Čiova. O čemu se radi?

Danas je nad morem u smjeru Čiova zabilježen funnel cloud – lijevkasti oblak koji može prethoditi nastanku pijavice.

Na fotografijama se vidi spuštanje lijevka iz baze oblaka prema morskoj površini, ali bez jasnih znakova kontakta s morem, pa se prema dostupnom materijalu radi o pokušaju razvoja pijavice, a ne o formiranoj pijavici.

Pojava se najčešće veže uz lokalne nestabilnosti i jače oblake, a u ovakvim situacijama preporučuje se oprez na moru i praćenje vremenskih upozorenja.