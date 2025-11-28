FOTO I VIDEO Fandango Adriático u Splitu: Glazbeni most između Andaluzije i Dalmacije

U Hrvatskom domu u Splitu u subotu navečer održan je koncert "Fandango Adriático", glazbeno slavlje Mediterana koje je publici donijelo strastan susret Andaluzije i Dalmacije. Večer je protekla u znaku ritma, virtuoznosti i toplog južnjačkog temperamenta, a dvorana je bila ispunjena atmosferom koja je podsjećala na putovanje kroz dvije obale istog mora.

Španjolski orkestar donio zvuk Granade

Na pozornici je nastupio orkestar Torre del Alfiler iz Granade, predvođen dirigentom Javierom Ginerom, uz koncert majstora Juana Carlosa Estéveza. Glazbenici su demonstrirali iznimnu vještinu na bandurrijama, španjolskim lutnjama i gitarama – instrumentima koji nose prepoznatljivu boju španjolske tradicije. Publika je s posebnom pažnjom pratila precizne, brze pasaže i bogati zvuk koji je ispunio prostor Hrvatskog doma.

Program u znaku vatrenog flamenco ritma

Program je otvorio vrata klasičnoj i folklornoj Španjolskoj, donoseći djela Manuela de Falle, Joséa Moline Zúñige, Matea Albéniza, Ricarda Sandovala i Eduarda Angula. Njihove kompozicije dočarale su motive Granade i Andaluzije, s naglašenim ritmovima nalik flamencu. Zapateado, Joropo i Bulerías izazvali su posebno oduševljenje, jer su u dvoranu unijeli gotovo plesnu energiju i onaj prepoznatljivi "vatreni" španjolski nerv.

Dalmatinski kontrapunkt Vlade Sunka

Kao snažan kontrapunkt španjolskom dijelu večeri, orkestar je izveo i skladbe hrvatskog skladatelja Vlade Sunka, čime je koncert dobio jadranski pečat. "Maškare" su publiku odvele u živopisni svijet dalmatinskog karnevala, uz šarenilo melodija i razigranost ritma koja je izazvala osmijehe i spontani pljesak. Uslijedio je "Ples jezerkinja", poetska i melodična skladba koja je umirila tempo večeri i ponudila intimniji, sanjivi završetak hrvatskog dijela programa.