(FOTO) ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE Otkrivanje prapovijesti prekojadranskih kontakata u slojevima gradine Rat na Braču

Najstariji poznati tragovi plovidbe na istočnom Jadranu,iz vremena kraja starijeg kamenog doba, pronađeni su na lokalitetu Vela spila na Korčuli, koja je tada bila dijelom kopna. Radi se o oblutku vulkanskog podrijetla s Palagruže, Brusnika ili Jabuke, jedinih otoka tadašnjeg Jadrana. S našeg najudaljenijeg pučinskog otoka, Palagruže, potječu ulomci lončarije iz povijesnih razdoblja koja slijede. Neolitičke posude sa sobom su donijeli neki od prvih moreplovaca na svojem putu preko Jadrana, a za bakrenog i brončanog doba tamo se odlažu predmeti i vrše rituali posebnog značenja, vjerojatno i u svrhu sigurne plovidbe preko Jadrana. Nalaze iz tog vremena već možemo naći na većem broju arheoloških nalazišta, a tako i na lokalitetu Rat kod Ložišća na otoku Braču,utvrđenom prapovijesnom naselju na zapadnoj obali otoka Brača.

U sklopu provedbe Brač Island Project, tijekom ljeta i jeseni 2023. godine,u suradnji stručnjaka s Filozofskog fakulteta u Splitu (dr.sc. Vedran Barbarić) i University Boulder Colorado (dr.sc. Sarah James) tamo se provelo petotjedno arheološko istraživanje. Rezultati ovogodišnje kampanje dodatno su potvrdili činjenicu da je lokalitet Rat, kao naselje s uvalom Vičja luka, kao pristaništem, bio važna točka u mreži jadranskih komunikacija u prapovijesti, kao početna(ili završna, kako se uzme) točka Jadranskog otočnog mosta. Gradina Rat tako ulazi među manji broj ključnih lokaliteta u srednjoj Dalmaciji koji, za sada, pružaju mogućnost uvida u prirodu tih odnosa, pored Palagruže, gradine Talež na Visu i gradine na mjestu hvarske Fortice.

Arheolozi su ove godine uspjeli doći do spoznaja koje omogućuju bolji uvid u dinamiku života koji se odvijao na točki koja ima izvanredan položaj na putu kroz Splitska vrata. Među ostalim,ovogodišnje je istraživanje donijelo spoznaje o načinu gradnje prapovijesnih kuća u vremenu drugog i prvog tisućljeća prije Krista. Bili su to objekti lakše drvene konstrukcije, zidova izrađenih od prepleta tanjeg šiblja s ispunom od mješavine blata i organskog materijala. Takve objekte više nije moguće vidjeti u Dalmaciji, a nekada su davno, izgleda, bili uobičajeni. U istraživanju su se pronašli ostaci podova, srušenih zidova, ognjišta i predmeta zatečenih u objektu prilikom njegova urušavanja. Gotovo u pravilu se radi o predmetima koji nemaju neku veliku materijalnu vrijednost, no arheolozima omogućuju uvid u način svakodnevnog života.

Ne iznenađuje da se ovdje pronalaze ulomci lončarije koja pokazuje karakteristike lokalne proizvodnje, ali i one koja jasno govori o svojem prekojadranskom porijeklu.Tako je, primjerice, uz golemu količinu ulomaka posuda, koji su trenutno u stručnoj obradi, ove godine na podu dijelom istražene kuće pronađena cjelovito sačuvana šalica koja je služila nekom od stanovnika gradine. Pored toga, iz zooarheoloških nalaza saznajemo kako je prehrana stanovnika bila većinom vezana uz proteine koje su dobivali iz mesa ovaca i koza, uz dodatak divljači, posebno jelena. Iako je među nalazima i veća količina ostataka morskih školjkaša (većinom dagnji i ogrca), iznenađujuće nedostaju riblje kosti.

Prema dosadašnjim saznanjima, ekonomija stanovnika gradine Rat tako je većim dijelom prapovijesti bila utemeljena na stočarstvu, dok je u prema drugoj polovici zadnjeg milenija prije Krista zamjetna promjena, sa sve većim udjelom trgovinske razmjene s prekojadranskim i zajednicama sa susjednih otoka. Pri tome, sudeći prema zapisima iz antičkih grčkih i rimskih izvora, ne smijemo izostaviti ni bavljenje gusarenjem, kao veoma raširenom ekonomskom djelatnošću toga vremena.

Ovo će se zahtjevno istraživanje na intrigantnoj lokaciji iznad Ložišća nastaviti i u idućoj godini, nakon čega će se moći reći nešto više i o počecima života na jednom od najznačajnijih prapovijesnih nalazišta u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sustavna arheološka istraživanja u 2023. godini provela su se uz sufinanciranje Splitsko-dalmatinske županije kroz Program Pomorsko je dobro za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije u 2023. godini.

