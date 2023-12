(FOTO) A DI SI TI?! Najdugovječnija humanitarna akcija danas na Rivi okuplja više od 500 volontera na 95 štandova

Najstarija humanitarna akcija u Splitu, A DI SI TI?! - 2023., započela je svoje tradicionalno održavanje jutros u 9 sati.

Na 95 štandova okupilo se više od 500 volontera iz Splita, Zagreba, Kaštela, Solina, Trogira, Primorskog Dolca, Tučepi, Trilja i s Brača. Tu su volonteri svih uzrasta: od osnovnih i srednjih škola koje su postavile svoje štandove, do studentskih i drugih udruga koje su svoje subotnje jutro odlučili posvetiti ovoj dobrotvornoj akciji.

Što sve možete pronaći na štandovima? Najbolje je svratiti do Rive i uvjeriti se sami jer je izbora pregršt. Na štandovima, po najpovoljnijim donatorskim cijenama, možete pronaći nove i rabljene predmete, posebno izrađene suvenire, rukotvorine, božićne dekoracije, originalne platnene vrećice, ukrase, Split Style By MoSt kolekciju i kolekcionarske predmete. Možete nešto i pojesti, obaviti manikuru, pedikuru ili urediti frizuru, odigrati šahovsku partiju, fotografirati se ili izmjeriti tlak i šećer! Djeca će moći uživati u igri, kroz ocrtavanje i bojanje lica.

Sve je bazirano na principu da se donira koliko može, a sve prikupljene donacije idu onim najpotrebitijima - splitskim beskućnicima.

Ljudi su pokazali svoju dobru volju i želju za pomoći, te su na ovo sunčano jutro usprkos jakoj buri izašli iz svojih toplih domova i došli podržati ovu hvalevrijednu akciju.

Pokažite veliko srce i dođite na Rivu! I DalmacijaDanas ima svoj štand - potražite nas i uživajte u domaćim kolačima naše redakcije!

