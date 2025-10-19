Folklorni ansambl Jedinstvo u Čileu: Članovi Jedinstva sudjelovat će na 54. Svjetskom kongresu CIOFF-a

U samo četiri godine postojanja Međunarodni festival folklora Split, u organizaciji FA Jedinstvo i uz podršku SDŽ, Grada Splita, TZ SDŽ, TZ grada Splita i Ministarstva kulture, stekao je ugled koji ga svrstava među najbolje organizirane festivale ovoga tipa u svijetu. Kvaliteta programa, vrhunska organizacija i prepoznatljiv kulturni identitet Splita i Dalmacije u kratkom su vremenu donijeli brojne pohvale i priznanja. O tome najbolje svjedoči i činjenica da će festival, zajedno s bogatom hrvatskom baštinom, po prvi put biti predstavljen i na drugom kontinentu – u Južnoj Americi.

Iako Folklorni ansambl Jedinstvo iza sebe ima 106 godina dugu povijest i nastupe na gotovo svim kontinentima, Južna Amerika do sada je bila jedina destinacija na kojoj se splitski ansambl još nije predstavio. To će se promijeniti od 20. do 27. listopada kada će delegacija Jedinstva sudjelovati na 54. Svjetskom kongresu CIOFF-a (Međunarodnog vijeća organizatora folklornih festivala), koji će se održati u Santiagu, Čile. Riječ je o najvažnijem svjetskom okupljanju organizatora folklornih festivala — svojevrsnom kulturnom pandanu FIFA-inim svjetskim nogometnim kongresima — koje svake dvije godine okuplja više od 200 delegata iz cijelog svijeta.

Delegacija Jedinstva na kongresu će predstaviti Međunarodni festival folklora Split, koji se već sada profilirao kao središnje okupljalište svjetskih folklornih kultura. Poseban naglasak bit će na 3. CIOFF Festivalu mediteranskih kultura, koji će se u sklopu 6. Međunarodnog festivala folklora održati u Splitu 2027. godine. Bit će to izvrsna prigoda da se Split i Splitsko-dalmatinska županija još jednom potvrde kao lideri u organizaciji kulturno-turističkih događanja, pogotovo što je SDŽ najozbiljniji kandidat za titulu Europske regije gastronomije 2027.

Osim festivala, Jedinstvo će na nizu panela i tematskih sesija predstaviti i bogatu baštinu Splita, Dalmacije i Hrvatske. U sklopu prezentacije svjetske autohtone kulinarske baštine, Hrvatsku će predstavljati soparnik, tradicionalno i zaštićeno jelo iz Poljica. Zahvaljujući inicijativi Jedinstva, upravo je soparnik izabran da ove godine simbolično „brani boje“ hrvatske gastronomije, a urednik portala Dalmacija Danas i fotograf, Rade Popadić, izradu soparnika i plisnaca prezentirat će kroz izložbu fotografija "Pečat od vrimena" autora Miroslava Lelasa i Milana Šabića. U konačnici, kako bi doživljaj Dalmacije u Čileu bio potpuno zaokružen, delegati kongresa će ovu tradicionalnu poljičku hranu koju je zaštitio i UNESCO imati prilike i sami kušati.

Tijekom kongresa članovi Jedinstva održat će još dvije prezentacije posvećene nematerijalnoj kulturnoj baštini Splitsko-dalmatinske županije, čime će dodatno istaknuti bogatstvo i raznolikost kulturnog identiteta juga Hrvatske. Sudjelovanje Jedinstva bit će zaokruženo nizom bilateralnih sastanaka i razgovora s predsjednicima i predstavnicima nacionalnih CIOFF sekcija s pet kontinenata, što će otvoriti nove mogućnosti za međunarodnu suradnju i promociju hrvatske kulture.

– „Sudjelovanje na Svjetskom kongresu CIOFF-a veliko je priznanje i čast za naš ansambl, ali i potvrda da je Međunarodni festival folklora Split u vrlo kratkom roku postao prepoznat na globalnoj razini. Ovo je prilika da cijelom svijetu predstavimo ljepotu i vrijednost hrvatske tradicije i da Split dodatno učvrstimo na kulturnoj karti svijeta“, izjavio je Emin Sarajlić, predsjednik Folklornog ansambla Jedinstvo.

Sudjelovanje Folklornog ansambla Jedinstvo na Svjetskom CIOFF kongresu još je jedna potvrda važnosti kulturne diplomacije, ali i snažne uloge Splita i Dalmacije na svjetskoj folklornok karti.