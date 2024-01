Filip Hrgović prihvatio prozivku starog rivala, trebao bi nastupiti kad i Joshua: "Bacimo se na posao!"

Filip Hrgović čeka na novi izazov. Jasno je da se, barem u ovom trenutku, neće boriti s Anthonyjem Joshuom, tako da se mora okrenuti nekim drugim opcijama, a čini se da si je i našao protivnika.

Govorilo se nedavno o tome da je David Higgins, jedan od poznatijih boksačkih promotora, izjavio je upravo "El Animal" jedan od željenih opcija za njegovog pulena, Josepha Parkera koji, prema tim navodima, želi velik meč. Nije trebalo dugo vremena da dođe i odgovor od najboljeg hrvatskog boksača koji kaže da je spreman:

"Hej, što ima? Čujem da se Parker želi boriti sa mnom na priredbi Joshua-Ngannou i drago mi je to čuti. Pristajem na to, idemo Joe, idemo se boriti! Bacimo se na posao! Vidimo se uskoro", poručio je teškaš iz Sesveta na društvenim mrežama, javlja Fightsite.

Filip Hrgovic, the IBF’s mandatory heavyweight title challenger, says he’s ready to fight Joseph Parker on March 8 in Riyadh on the Joshua-Ngannou undercard. Parker, who upset Wilder last month, listed Hrgovic and Zhilei Zhang as opponents he’s said yes to fighting. pic.twitter.com/eIvdPbZCaK

Podsjetimo, Hrgović je 2010. godine porazio Parkera u polufinalu Svjetskog juniorskog prvenstva (amaterski boks), a naknadno je došao i do zlatne medalje. Ovo bi bio revanš u koji oba borca ulaze nakon pobjeda; Hrgović protiv Marka De Morija, a Parker protiv Deontaya Wildera s "Dana obračuna" krajem prošle godine.

Filip Hrgovic has welcomed a fight vs Joseph Parker on the Anthony Joshua vs Francis Ngannou undercard on March 8th, after Parker said he'd be willing to face him. Hrgovic has replied: "I'm very happy to hear that. I'm ready, I accept your offer Joe, let's do it." pic.twitter.com/n21wPS7k66

— Michael Benson (@MichaelBensonn) January 10, 2024