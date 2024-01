FILIP DIZDAR POSTAJE OTAC S lijepom zaručnicom otkrio je i spol bebe

Glazbenik i redatelj je početkom godine iznenadio obožavatelje objavom da će uskoro sa zaručnicom Majom dobiti prvo dijete. Sretan par nam je otkrio i koje će ime dati sinčiću, piše Gloria.

Tridesetčetverogodišnji glazbenik i redatelj Filip Dizdar uskoro će sa zaručnicom, brend managericom Majom Šiprak, dobiti sina. I Maja i Filip ne skrivaju sreću i uzbuđenje zbog roditeljstva i nove životne uloge koja im slijedi. Godinama su u sretnoj vezi, a njihova ljubav započela je 2019. godine kada su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. Ubrzo su se počeli dopisivati te su shvatili da imaju sličan pogleda na svijet, dijele jednaki humor, ali i način razmišljanja. Skladan odnos i razumijevanje dovelo je zaljubljeni par do zaruka u veljači prošle godine, a u budućnosti će se sigurno začuti i svadbena zvona i to negdje na obali.

"Drago nam je da u obitelj stiže..."

Filip godinu u koju smo nedavno zakoračili privatno započeo uspješno, a uspjehe niže i na poslovnom planu. Naime, na diplomskom studiju je "Filmske i TV režije" na Akademiji Dramske umjetnosti u Zagrebu, a lani je radio na projektima "Ples sa zvijezdama" i "Supertalent" Nove TV kao urednik. U intervjuu za Gloriu su Maja i Filip otkrili koliko podršku imaju od obitelji, koje su ime odredili sinčiću, kako se pripremaju za dolazak prinove te može li se očekivati duet između Filipa i sestre Natali Dizdar.

Intervju prenosimo u nastavku.

"Prije svega čestitamo na objavi sretne vijesti. Kako ste vijest o trudnoći uspjeli "sakriti" od javnosti sve do sada? Je li bilo izazovno?

- Hvala vam od srca. Nisam baš pretjerano aktivan kada je u pitanju dijeljenje privatnog života na društvenim mrežama, tako da vijest nije bilo teško sakriti. Ali bilo je nekoliko smiješnih trenutaka izgovora i pokrivanja na rođendanima. Rekli smo samo najbližim ljudima, a oni su pokazali da su odlični u čuvanju tajne.

Kome ste prvom otkrili sretnu vijest?

- Ja sam se prvo izlanuo svojim roditeljima, nisam mogao izdržati. Nakon Majinih roditelja smo proširili vijest na užu obitelj i najbliže prijatelje.

U dugogodišnjoj ste i skladnoj vezi. Jesu li vas okolina požurivala i "zamarala" s pitanjima kad će beba?

- Mislim da je to neizbježno pitanje kada pređeš određene godine. Pitanja tada krenu sa svih strana: roditelji, prijatelji, susjedi… Čak Majini to nisu spomenuli, barem ne ispred nas, ali zato moji vode snažnu kampanju već 10 godina.

Znate li već spol bebe? Stiže li vam dječak ili djevojčica?

- Znamo, strpljenje nam nije jača strana, odmah smo htjeli saznati spol. Drago nam je da u obitelj stiže mali frajer.

Imate li spremno i ime?

- Imamo. Dok smo za curicu razmatrali preko 10 opcija, za dečka smo imali samo jedno: Val. To je ime koje se nekako proteže kroz moj stvaralački rad. Gotovo svaki scenarij koji sam napisao imao je barem jednog Vala. Kako sam odrastao na moru, ime me podsjeća na djetinjstvo i odrastanje, a Maji se jako svidjelo na prvu.

"Bez obzira na dobre i loše dane, uvijek je najvažnije da je dijete dobro"

Majo, je li u vašem slučaju trudnoća „blaženo stanje”. Kako se osjećate? Jesu li vas zaobišle trudničke tegobe?

- Većinu vremena mi trudnoća prolazi bez problema, no ima dana kad se ne osjećam toliko blaženo i kada je "drugo stanje" nekako precizniji izraz. Srećom, zaobišle su me veće mučnine, iako priznajem da su me sve promjene, i fizičke i psihičke, uhvatile pomalo nespremnu. Bez obzira na dobre i loše dane, uvijek je najvažnije da je dijete dobro, tako da vjerujem da svaka majka raste i jača zajedno s bebom jer briga i ljubav koju osjećamo čini svaki trenutak ove avanture vrijednim i posebnim.

Postati roditelj značajan je životni preokret. Kako se pripremate za dolazak prinove? Čitate li literaturu posvećenu roditeljstvu, tražite li savjete od bliskih prijatelja i obitelji koji su to već iskusili na svojoj koži?

- Iznimno se veselimo novoj ulozi i toj jednoj čaroliji koju roditeljstvo donosi. Svjesni smo da je to najljepši, ali i najteži posao, da neće biti nimalo lako, no mislim da smo oboje već dovoljno zreli i spremni preuzeti tu odgovornost. Savjete čak i ne moramo tražiti, oni dolaze sa svih strana, ali jako je to puno informacija, od knjiga o roditeljstvu, do raznih tečaja, pa pokušavamo što bolje balansirati i filtrirati. Mislim da je bitno da održimo tu jednu zdravu ravnotežu između prikupljanja korisnih savjeta i zadržavanja vlastitog instinkta i stila roditeljstva.

Kako zamišljate usklađivanje svojih karijera i osobnih života nakon dolaska djeteta?

- Ja imam nešto slobodnije radno vrijeme od Maje tako da ćemo pokrivati jedno drugo koliko god je moguće. Zahvalni smo što imamo i obitelj u blizini koja uvijek može uskočiti i pomoći kad nam zatreba. Sve u svemu, vjerujem kako je najbitnije održati kvalitetnu komunikaciju i međusobno razumijevanje.

Dobivate li savjete o odgoju od svojih roditelja? Koliko vam znači njihova podrška u ovim trenucima i kako su oni prihvatili činjenicu da će uskoro dobiti unuče?

- Savjeti stalno stižu i mi ih sve vrijedno slušamo i upijamo, no mislim da ne postoji idealan odgoj. Svako dijete je svoja priča, tako da planiramo prilagoditi se i odgajati na najbolji mogući način. Roditelji su nam ogromna podrška, a kada smo im rekli da uskoro postaju djed i baka, veselili su se jednako kao i mi. Bilo je smijeha, suza radosnica i već su počeli raditi planove i s uzbuđenjem pričati što će sve naučiti Vala kada malo poraste. Tako da trenutno baš uživamo cjelokupnoj obiteljskoj atmosferi.

Postoje li neke obiteljske tradicije ili vrijednosti koje bi htjeli prenijeti na svoje dijete?

- S obzirom na to da smo Maja i ja čiste suprotnosti po pitanju zanimanja i životnih puteva, mislim da će naše dijete imati dodir s različitim sustavima vrijednosti. Maja koja je više sportski tip i korporativka, sigurno će pružiti odličan primjer odgovornosti, upornosti i marljivosti. S obzirom na moj umjetnički pristup životu, nadamo se da će od mene naslijediti otvorenost, kreativnost te ljubav prema glazbi i filmu. Tko zna, možda ćemo zajedno uživati u sviranju barem jednog instrumenta, a možda će nas iznenaditi s osvajanjem medalje na natjecanju.

Zajedno ste od 2019. godine, kako je započela vaša ljubavna priča?

- Upoznali smo se preko zajedničke prijateljice spontano i nenadano jednu večer u kafiću kraj Cvjetnog. Sjećam se da smo istog trena upali u razgovor kao da se poznajemo cijeli život. Ostatak večeri me Maja izbjegavala i mislio sam da je to to. Nakon par dana i nekoliko mojih poruka smo se polako počeli dopisivati. Malo po malo smo se nalazili, shvatili da imamo slične poglede na svijet, sličan način razmišljanja, humor i sve skupa je prirodno odvelo u vezu.

Filip je trenutno na diplomskom studiju

Je li u planu uskoro i vjenčanje? Kako gledate na instituciju braka?

U planu je, ali još uvijek nismo definitivno odlučili ni datum ni mjesto. Na neki način, naš odnos se konstantno gradi i produbljuje, a na brak gledam kao vrlo prirodan i logičan korak dalje. Oboje dijelimo želju za obitelji, svjesni da s time dolazi i odgovornost, ali i prilika za daljnji rast i gradnju zajedničkog života.

O kakvom vjenčanju maštate? S puno uzvanika ili intimnu ceremoniju? U Hrvatskoj ili inozemstvu?

- Maja više naginje intimnoj, dok bi ja nešto veću ceremoniju. Bit će u Hrvatskoj, imamo par mjesta na obali koja nam se sviđa.

Bavite se poprilično drugačijim poslovima. Koliko vam je važna međusobna podrška na profesionalnom planu?

- Iako se bavimo potpuno različitim poslovima, naša strast i posvećenost poslu sjajno se nadopunjuju, slični smo po tom pitanju, zbog čega smo uspjeli stvoriti neki poseban sklad. Maja, koja inače radi kao senior brand manager, ima nevjerojatnu vještinu u kritici pa nerijetko pokazujem prve verzije mojih scenarija ili filmova njoj kako bih odmah dobio iskrenu kritiku. Jako je bitno da se međusobno podržavamo u poslu, kako ona mene, tako i ja nju, te na taj način radimo kao tim: inspiriramo, preispitujemo, razmjenjujemo ideje i upravo tako pridonosimo rastu i uspjehu jedno drugog.

Filipe, čiju kritiku najviše poštujete i zašto?

- S obzirom na to da se trenutno bavim s više stvari, imam i više kritičara u svom životu. Za filmove, oslanjam se na konstruktivnu kritiku odličnih profesora i mentora s Akademije dramske umjetnosti. Što se glazbe tiče, imam malu, ali pouzdanu grupu ljudi kojima šaljem svoje skladbe, no prvo slušanje neizbježno uvijek ima Maja.

Filipe, kako je vaša sestra Natali reagirala na vijest da će postati teta?

- Bila je presretna kad smo joj podijelili tu vijest. Nema sumnje da će biti fantastična teta, a Val će sigurno od nje moći puno toga naučiti.

Možemo li očekivati nekakvu glazbenu suradnju između Natali i vas?

- Natali mi je pjevala back vokale na moje zadnje tri pjesme tako da se može reći da smo glazbeno surađivali. Za konkretni duet nemamo planova, ali nikad ne se zna.

Na kojim projektima trenutno radite?

- Trenutno sam na diplomskom studiju "Filmske i TV režije" na Akademiji Dramske umjetnosti. Nedavno sam završio rad na svom kratkom filmu "To je samo crvena boja" koji trenutno prijavljujem na festivale i vjerujem da će biti zapažen. Riječ je trileru koji je jako aktualan za vrijeme u kojem živimo. Također, treću godinu za redom radim kao jedan od urednika na Novoj TV. Od projekata sam dosad radio na "Supertalentu" i "Plesu sa zvijezdama" dok ove godine radim na novom projektu koji još ne smijem otkriti. Na glazbenom pitanju se stalno radi, samo što sam u zadnjih dvije godine uglavnom producirao filmsku glazbu. Rad na novoj pjesmi je u tijeku tako da će uskoro i na tom polju biti novosti. Sve u svemu 2024. nosi puno dobrih stvari", rekao je Filip za Gloriu.