FILIP ČUIĆ NAKON POBJEDE "Otkad znam za sebe navijam za Hajduk i drago mi je što sam zabio na Poljudu pred našim navijačima"

Hajduk je danas slavio protiv Slaven Belupa na Poljudu. Filip Čuić postigao je na toj utakmici svoj prvi zgoditak za seniorsku momčad Hajduka.

"Bogu hvala, došao je taj prvi, nadam se da će ih biti još. Ekipa je pobijedila i to je na kraju krajeva i najbitnije", kazao je nakon utakmice.

Komentirao je prvo poluvrijeme, ali i nastavak utakmice.

"U prvom poluvremenu bilo je nezgodno zabit gol. Kale je pokazao da je klasa i postigao zgoditak, drugo poluvrijeme se otvorilo i mi smo mirno priveli utakmicu kraju", kaže nam.

Kazao je da svoj prvijenac posvećuje svim navijačima Hajduka.

"Moje je da radim, da treniram, da se dokazujem i šta bude bit će", kazao je.

Podijelio je s novinarima i kako je trenirati s Livajom i Kalinićem.

"Itekalo je lipo trenirat s takvim veličinama. Jedva čekam da dođe i Perišić. Uvijek sam uz njih, daju mi savjete kako da budem bolji, prošli su puno toga i drago mi je što su tu", kaže.

Nakon ove pobjede lakše se diše, ali ostalo je još utakmica do kraja prvenstva.

"Lakše se diše, ali ovo je maraton. Puno je utakmica do kraja. Idemo svaku utakmicu na pobjedu i to je to".

Je li ostvario svoj dječački san, upitali su ga novinari.

"Možda zvuči kao klišej, ali stvarno je tako. Otkad znam za sebe navijam za Hajduk i drago mi je što sam zabio na Poljudu pred našim navijačima", kaže.

Sljedeći protivnik Bijelih je Rudeš.

"Moramo respektirat svakog protivnika. Objektivno je da smo mi favoriti, ali idemo maksimalno ozbiljno ući u tu utakmicu".