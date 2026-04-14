FIFA podijelila statistiku u kojoj je Hrvatska na prošlom SP-u bila bolja od svih

U sklopu odbrojavanja do Svjetskog prvenstva 2026. godine, FIFA svakodnevno objavljuje zanimljive statističke podatke, a jedan od posljednjih ističe impresivan učinak Hrvatske na Mundijalu u Kataru 2022. godine. Hrvatska reprezentacija bila je vodeća po broju visoko oduzetih lopti, s čak 59 takvih situacija, dok je drugoplasirana Argentina imala 50, piše FIFA.

Presing kao ključ uspjeha

Visoki presing pokazao se ključnim elementom u igri momčadi Zlatka Dalića, što je uvelike pridonijelo osvajanju drugog uzastopnog odličja na svjetskim prvenstvima. U osvajanju posjeda duboko u suparničkoj polovici terena posebno su se isticali Mateo Kovačić, Andrej Kramarić i Ivan Perišić. Upravo je takva jedna akcija donijela i pobjednički pogodak za brončanu medalju - Mislav Oršić zabio je nakon što je Kovačić oduzeo loptu tik ispred kaznenog prostora Maroka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vodeći i u ukupnom broju oduzetih lopti

Osim u presingu na suparničkoj polovici, Hrvatska je bila najuspješnija momčad i po ukupnom broju oduzetih lopti na bilo kojem dijelu terena. S ukupno 548 osvojenih lopti, Vatreni su nadmašili sve ostale reprezentacije. Iza Hrvatske smjestili su se Maroko s 544, Francuska s 524 te svjetski prvak Argentina s 494 oduzete lopte.