Female Street Art Incubator objavio poziv za street art kamp: Evo kako se umjetnice mogu prijaviti i što ih sve čeka

Female Street Art Incubator otvara prijave za jedinstveni petodnevni rezidencijalni program namijenjen umjetnicama u usponu. Od 1. do 5. lipnja 2026., u autentičnom ambijentu etno sela Dragačevo u Srbiji, okupit će se 10 odabranih umjetnica iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Njemačke s istim ciljem: Rasti, povezati se, stvarati umjetnost i ostaviti trag.

Female Street Art Incubator (FSAI) je međunarodni dvogodišnji projekt koji kroz niz konkretnih aktivnosti podržava umjetnice u street artu - od edukacije i mentorstva do produkcije murala i međunarodnog umrežavanja. Projekt okuplja partnere iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Njemačke - FASADA Festival, Graffiti na Gradele, DUK Festival i Stadt.Wand.Kunst, a sve se provodi uz financijsku podršku Europske unije putem programa Kreativna Europa.

Jedna od ključnih aktivnosti projekta je i besplatni rezidencijalni kamp koji okuplja odabrane umjetnice na intenzivnom višednevnom programu rada i učenja. Kroz takve rezidencije, radionice, rad s mentorima i razmjenu iskustava između umjetnica iz različitih zemalja, sudionicama se pruža prilika da razvijaju svoj stil, usavrše tehniku i steknu uvid u profesionalni aspekt umjetničke karijere. Program uključuje i rad na vlastitim muralima, sudjelovanje na festivalima te mogućnost realizacije projekata u inozemstvu, s ciljem jačanja vidljivosti i dugoročnog razvoja karijere na street art sceni.

FSAI kamp

FSAI kamp je prostor gdje ćete razvijati svoj izraz, brusiti tehniku i učiti kako svoju kreativnost pretvoriti u održivu karijeru. Kroz radionice, mentorstva i otvorene razgovore s ljudima sa scene, imate priliku dobiti konkretne alate i uvide koji vam mogu promijeniti smjer ili još bolje utabati onaj kojim ste već krenuli. Uz to, upoznajete ekipu iz različitih zemalja, razmjenjujete ideje i gradite povezanost koja je itekako važna u umjetničkom svijetu.

Female Rising Star Award

Tijekom boravka svaka sudionica razvija prijedlog murala koji automatski ulazi u konkurenciju za Female Rising Star Award - nagradu koja donosi financijsku podršku i priliku da svoj mural realizirate u jednoj od partnerskih zemalja. Dodjeljuju se četiri nagrade, po jedna za svaku zemlju sudionicu.

Finale cijele priče događa se na Graffiti na Gradele Festivalu u Bolu u srpnju 2026., gdje će se održati i ceremonija dodjele nagrada, uz osiguran put i smještaj za sudionice.

Što dobivate?

pokriven smještaj i hranu

pokrivene putne troškove

strukturiran edukativni program (mentori, radionice, feedback)

direktan ulazak u natjecanje za međunarodnu produkciju murala

put i boravak u Bol na Brač za završnu ceremoniju

Tko se može prijaviti?

identificirate se kao žena

imate barem dva realizirana zida (veličina i lokacija nisu bitni)

živite u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Njemačkoj

služite se engleskim jezikom u govoru i pismu

Nemate formalno umjetničko obrazovanje? Nije problem. Nema ni dobnog ograničenja.

Kako se prijaviti?

Jednostavno. Ispunite online prijavni obrazac i pošaljite svoju prijavu do 20. travnja 2026. u 23:59.

Odabir će se temeljiti na kvaliteti i originalnosti rada, vašoj motivaciji i potencijalu za daljnji razvoj. Rezultati stižu direktno u vaš inbox najkasnije do 10. svibnja 2026.

Ako ste spremne za novo iskustvo, izlazak iz zone komfora i konkretan iskorak u karijeri, vrijeme je da se prijavite.