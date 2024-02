FANTASTIČNO OTKRIĆE NA ZADARSKOJ RIVI "Ono što smo znali iz arhiva, sad smo iskopali ispod zemlje!"

Ono što Zadrani znaju iz starih razglednica, povjesničari iz arhiva, iskopalo se ispod zemlje.

- Otkrili smo temelje kuće Trigari. Masivni zid u dužini od 15 metara, ukazuju na kvalitetnu gradnju iz austrijskog doba. Tu se nalaze spolije starovjekovnog i novovjekovnog - kazao je arheolog Borislav Štefanac, dodajući kako je to bila jedna od prvih kuća izgrađenih na Rivi, a koja je poslije funkcionirala kao Poštanska zgrada (do koje je vodila poštanska cesta preko Muraja, op.a), piše 057.info.

Povijesni podaci

Godine 1870. odlučeno je urediti lučku obalu ispred sadašnje Bijele kuće. Do ožujka 1872. poduzetnik Nikola Trigari izgradio je 474 metra zidane rive. Luka tu nikada nije formirana, ali je time pospješeno donošenje odluke o rušenju bedema.

Ta kuća i svih 20-ak palača koje su podignute na Rivi, većinom su stradale u savezničkom bombardiranju 1943/44. godine. I od tada Zadrani imaju samo slikovitu reminiscenciju.

Utoliko je vrijedan zid Trigarijeve kuće čije su iskapanje i čišćenje, prema riječima arheologa, s velikom pažnjom i uzbuđenjem pratili okupljeni Zadrani.

Uz samu kuću bio je formiran poštanski trg na kojem je bila fontana izgrađena 1902. i tu je bila do 1906. godine, ističe dr. Štefanac koji se nada da bi se mogli otkriti njezini ostaci. Kao muzejskog savjetnika MAS-a, osobito ga je razveselio nalaz jedna bočica od majolike. Na njoj je ukras pauna s grančicom, a na dnu židovska zvijezda, otkriva arheolog još jedan neobičan nalaz. I ne sumnja da će toga biti još s obzirom na to da će se radovi odvijati do lipnja.

Kao arheološki nadzor, dr. Štefanac se nada kako će biti još ostataka palača koje su porušene na rivi i vjeruje kako bi oni mogli postati sastavni dio novih šetnica kao putokaz prema slavnom razdoblju zadarske prošlosti kada je Riva bila urbano i reprezentativno središte i kada je Zadar živio život pomorskog grada.