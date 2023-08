FANTASTIČNI UVJETI ZA SUZE SVETOG LOVRE Dođite na organizirano promatranje nebeskog spektakla na Zvjezdano selo Mosor, Ražanj, Lastovo...

Uvjeti za promatranje meteora popularno zvanih suze sv. Lovre ove su godine izvanredni obzirom da nam Mjesec svojom svjetlošću skoro uopće neće ometati vidljivost ove nebeske pojave, a i vremenska prognoza za vikend je dobra.

Fotografije: BN Astro

Ove godine po prognozama maksimum aktivnosti meteorskog roja Perzeidi će se dogoditi u noći s 12. na 13. kolovoza pa astronomska društva udružena u Hrvatski astronomski savez tim povodom organiziraju razne astronomske aktivnosti jer će se osim najljepšeg meteorskog roja u godini teleskopima moći pogledati Saturn ili primjerice galaksiju u Andromedi. Mjesec nam u toj noći izlazi oko 02:30 i osvijetljen je manje od 10% obzirom da ide prema mlađaku i kao što smo već napomenuli ove nam godine neće smetati u promatranju.

Prognozira se prosječna aktivnost od oko 100 meteora na sat, a uvjeti za opažanje će biti fantastični. Najbolje vrijeme za opažanje će biti od ponoći do zore kada nam zviježđe Perzej bude visoko na nebu.

Nađite mjesto što dalje od rasvjete i svjetlosnog onečišćenja i uživajte u ovom nebeskom spektaklu.

POPIS MJESTA, VREMENA I ORGANIZATORA ASTRONOMSKIH MOTRENJA

LASTOVO

Mjesto: heliodrom

Datum i vrijeme: 12. i 13.08.2023. od 22:00

Organizatori: Turistička zajednica Općine Lastovo, Park prirode Lastovsko otočje i Astronomsko društvo Beskraj

PRIVLAKA

Mjesto: punta Artić

Datum i vrijeme: 10.08.2023. od 21:00

Organizatori: Astronomsko astronautičko društvo Zadar i Turistička zajednica Privlaka

RAŽANJ (kod Rogoznice)

Mjesto: Punta Planka, rt Ploča

Datum i vrijeme: 12.8.2023. od 22:00

Organizator: Rogoznica Tourist Board u suradnji sa AD Beskraj i AD Varaždin

SPLIT

Mjesto: Zvjezdarnica u Gornjem Sitnom (Mosor)

Datum i vrijeme: 12.08.2023. od 20:00 do 01:00

Organizator: Udruga Zvjezdano selo Mosor

NEKOLIKO ČINJENICA O PERZEIDIMA:

• Matično tijelo: Komet 109P/Swift-Tuttle

• Radijant (ishodišna točka na nebu): Zviježđe Perzej

• Maksimum aktivnosti: 10.-13. kolovoza

• Maksimalni broj meteora: od 80 do 100 meteora u jednom satu

• Brzina meteora: oko 59 km/s

Izraz "suze sv. Lovre" koji se često koristi kao pučki naziv za Perzeide zapravo je postao popularan tek u zadnjih pedesetak godina, kod nas, ponajprije u Dalmaciji gdje je preuzet iz Italije. Točnije, radi se o tome da je poznati talijanski pjesnik iz 19. stoljeća, Giovanni Pascolli u pjesmi 10 Agosto opjevao godišnjicu smrti svoga oca na kojega ga podsjećaju meteori koji u to doba padaju:

San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché si gran pianto

nel concavo cielo sfavilla…

Sveti Lovro je kršćanski mučenik kojeg su 10. kolovoza 258. godine, po legendi, spržili na rešetki, a svojim je mučiteljima tom prilikom hrabro rekao "gotov sam s ove strane, okrenite me na drugu!".

U starohrvatskoj astrognoziji, meteori su poznati kao zvijezde padalice, svitci, proletuše, krijesnice i feralići.

UPUTE ZA OPAŽAČE:

• ne gledajte direktno u radijant (ishodišnu točku meteorskog roja) tamo ćete opaziti najmanje meteora

• za opažanje meteora nije potrebna nikakva posebna oprema (teleskopi, dvogledi, ...)

• meteori se opažaju golim okom ležeći na tlu, a potrebno je biti barem 30 minuta u tami kako bi vam se oči prilagodile noćnim uvjetima

• potrebo se udaljiti iz prostora u kojem ima rasvjete i svjetlosnog onečišćenja u što bolju tamu

• potrebna vam je prostirka, ležaljka ili vreća za spavanje na koju možete leći