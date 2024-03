Evo tko je trenutno prvi kandidat za nasljednika Brune Marića

"Ne moramo žuriti, želimo izabrati najbolje moguće rješenje. Bit će to vrlo brzo", u Dnevniku Nove TV ostavku šefa hrvatskih sudaca Brune Marića komentirao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Podsjetimo, Marić je nakon skandala oko curenja snimaka iz VAR sobe ponudio ostavku, a prvi čovjek HNS-a Marijan Kustić ju je prihvatio. To je obrazložio tako što je otkrio da je Marić odstupio zbog brojnih prijetnji njemu i obitelji. Kako je Kustić rekao, HNS još nema osobu koja će naslijediti Marića na čelu Komisije, ali kao prvi se izbor nameće Vlado Svilokos, piše Index.

Slavio Dinamov naslov s osuđenicima Mamićem i Širićem

Ovaj nekadašnji sudac dopredsjednik je Komisije i čovjek koji ima veliku podršku Izvršnog odbora HNS-a. Svilokos je godinama bio sudac, a tijekom karijere se često družio s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem i osuđenim bivšim čelnikom sudačke Komisije Željkom Širićem. Širić je 2014. osuđen na četiri godine zatvora i osam godina zabrane rada u nogometu nakon afere ''poštenog suđenja'' kad je tražio novac za svoje suce i od Hrvoja Maleša da plati ''dug'' Hajduka iz 2004. i 2005.

Maleš je njihov zahtjev prijavio USKOK-u, nakon čega je postao njihov pouzdanik te je bio ozvučen kada je Širiću i Djedoviću predavao novac koji su od njega tražili.

Kasnije mu je Mamić prijetio

Puno se prašine podiglo kad je isplivala fotografija s proslave Dinamova naslova 2006., na kojoj su zajedno bili Mamić, Širić i Svilokos. Odnos između Mamića i Svilokosa otišao je u drugom smjeru kad je bivši vladar Dinama nakon susreta između Rijeke i Dinama 2008. sisačkog suca napao i u bijesu govorio da će mu doći glave.

''Ovo nije prvi puta da mi Mamić prijeti. No, ne želim da ispadne kako idem đonom na njega, on je sportski prijatelj svih nas i jedan od čelnih ljudi hrvatskog nogometa. No, problem je što on uvijek kad Dinamu ne ide, vidi velike urote oko sebe. Svoj posao sam odradio časno i znam da sam dobio dobru ocjenu. Stojim iza svake svoje odluke, no s prijetnjama se nije lako nositi, u najmanju ruku, tu je i moja obitelj. No, isto tako svjestan sam tereta ovog posla koji svi moramo nositi. Na žalost, ovakvi incidenti učestali su folklor u našem nogometu. Mediji bi doista trebali postaviti pitanje zašto su redom svi odbijali mjesto sudačkog povjerenika, od Trivkovića preko Šunjića do Šuprahe. Pitam vas ja, ako jedan Širić, koji je prošao sito i rešeto u hrvatskom nogometu i međunarodne liste, ne može nositi s pritiscima, tko može?'', tada je pričao Svilokos, piše Index.

Aktivnim suđenjem bavio se 23 godine, a zadnja utakmica koju je vodio odigrala se 2015. Bio je to revijalan susret u organizaciji Sisačke biskupije u Sisku.