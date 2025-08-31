Evo što je rekao hrvatski vojni pilot kojeg sumnjiče da je s partnericom špijunirao za Srbiju

Vojni pilot HV-a J. I., kojeg tužiteljstvo zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu, sumnjiči za špijunažu, nakon izbijanja ove afere izjavio je da nije kriv i da mu netko podmeće. Još je dodao kako je njegova partnerica u ovom slučaju kolateralna žrtva, doznaje Index.

Oni koji ga poznaju tvrde da je odgovorni profesionalac, te ih optužbe, koje mu tužiteljstvo stavlja na teret, iznimno iznenađuju. Iz MORH-a je u međuvremenu stigla informacija da je prošao sigurnosnu provjeru.

Unatoč tome tužiteljstvo je zaključilo da ima dovoljno dokaza da protiv oboje otvori istragu za višegodišnje odavanje tajnih podataka, te da zbog toga zatraži i određivanje istražnog zatvora.

Putovanja s Kosova u Hrvatsku

Iznenađeni su i ljudi bliski njegovoj partnerici, koja je, kako nam je potvrđeno iz više izvora, iznimno često dolazila u Hrvatsku, te boravila na Visu.

"Ona nije podržavala Vučića pa čudi što ju se tereti da je prenosila informacije političkoj stranci bliskoj njemu. Osim toga, ta stranka (Srpska lista, stranka Srba na Kosovu, op.a.) ne postoji već par godina", komentiraju za Index.

Par je, kako smo već javljali uhićen na Visu. A. M. je najprije završila u prihvatnom centru za strance u Trilju uz rješenje o izgonu iz Hrvatske, no sada je pod istragom za špijunažu.

Optužbe za špijunažu

Sumnja se na to da je vojni pilot od 2022. do 2025. partnerici odavao povjerljive podatke o kretanju Srba na sjeveru Kosova, postrojbama KFOR-a, te situaciji u Zubinom Potoku, mjestu gdje je često dolazi do sukoba Srba i Kosovara. Te informacije bile su mu dostupne budući da je boravio u misiji KFOR. A. M. je pak za to vrijeme, prema informacijama iz istrage, također radila na istom terenu, surađivala je s novinarima, kao i s jednom stranom vladom.

Terete ih i za razmjenu informacija o transportu uhićenog bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića, čije je uhićenje u prosincu 2022. izazvalo prosvjede i barikade. KFOR je tada helikopterima prevozio Pantića i druge zatočenike zbog blokada na cestama.

Političari o najnovijoj aferi

"Radi se o ozbiljnom sigurnosnom problemu. Vidjet ćemo što će istraga dalje pokazati", kratko je za RTL poručio Arsen Bauk, predsjednik saborskog Odbora za obranu.

Članovi saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost smatraju da se radi o ozbiljnim optužbama i slažu se da će ovaj slučaj morati biti tema odbora.

"Jer nam je u ovakvim vremenima zaista svima cilj, svim strankama, bez obzira na razlike u politikama. Svima nam je cilj sigurnost svih naših građana i naše zemlje, svih naših misija u zemljama u kojima participiramo u misijama", rekla je za Novu TV Sandra Benčić, članica odbora za nacionalnu sigurnost (Možemo).

Ovo nije prvi incident

"Imamo potencijalnog špijuna u HRZ, to su vrlo zabrinjavajuće stvari i govore nam kakvo je stanje u oružanim snagama i kakvo je stanje sigurnosti u Hrvatskoj - a ono je vrlo upitno", rekao je Igor Peternel, član odbora za nacionalnu sigurnost (DOMiNO).

"Ovaj slučaj nam jasno govori da je potrebno odgovornije i racionalnije pristupanje sigurnosnim izazovima u kojima se nalazimo. očekujemo odgovor da li je bilo kakvih propusta kod sigurnosnih provjera", rekao je Mišel Jakšić, član odbora za nacionalnu sigurnost (SDP).

"Ovo se može dogoditi u svakoj zemlji, pogotovo u smislu globalnih okolnosti i konteksta u kojem se sve događa, ovo je jedan sigurnosni propust i vjerujem da će služe reagirati na njega", kazao je također za Novu TV Dario Hrebak, član odbora za nacionalnu sigurnost (HSLS).