Evo koji je najiščekivaniji koncert trogirskog festivala

Trogir, srednjovjekovni grad bogate glazbene prošlosti, grad je kvadrilje i grad klapskih slavuja. Ipak, njegova važnost za hrvatsku glazbu nije samo zatočena u prošlosti, o čemu najbolje progovara festival Opera Selecta. Festival Opera Selecta već 15. godinu zaredom u grad dovodi prominentne operne i druge glazbene umjetnike te organizira raznovrsna koncertna zbivanja na atraktivnim lokacijama. Upravo nam to dokazuje kako grad nije samo smještajni kapacitet i pitoreskna gradska jezgra, već niz povijesnih slojeva koji čine Trogir u kojima se ogleda važnost uloge koju je glazba imala za grad te koju ima i dalje.

Ovogodišnji festival započeo je koncertom jedne od najtraženijih mladih hrvatskih sopranistica, Darije Auguštan i ansambla Acoustic project. Kombinacija fantastične lirske sopranistice i jedinstvenog ansambla trogirskoj je publici pružila senzacionalni uvod u festival i zagarantirala ovogodišnji uspjeh. Kombinacija prodornog i sigurnog soprana i tehnički izvrsnog ansambla zanimljivih zvukovnih kombinacija rezultirala je uspješnom večeri u prekrasnom ambijentu kule Kamerlengo.

Ipak, najiščekivaniji koncert ovog trogirskog festivala je zasigurno gala koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Pavla Zajceva. Izvrsnom orkestru kojeg nemamo baš često priliku čuti uživo u Dalmaciji pridružit će se solisti: sopranistica Marija Kuhar Šoša, mezzosopranistica Terezija Kusanović i tenor Filip Filipović. Dramski umjetnik Joško Ševo upotpunit će ovu bogatu večer na kojoj nas očekuju ponajbolji operni prvijenci. Skladbe Mikhaila Glinke, Charlesa Gounoda, Camilla Saint-Saënsa, Julesa Masseneta, Georgesa Bizeta, Jacquesa Offenbacha, Petra Iljiča Čajkovskog i neizostavnih Giuseppea Verdija i Giacoma Puccinija izmjenjivat će se pod svjetlima romantičnog prostora u unutrašnjosti kule Kamerlengo. Osim što je nastup simfonijskog orkestra u bilo kojem gradu (osim Zagrebu) u Hrvatskoj senzacija vrijedna pažnje, kada dodamo prvakinju zagrebačke opere, prvakinju splitske opere te najmlađeg tenora zagrebačkog HNK koji osvaja publiku zvonkim i svježim glasom, imamo prvoklasan ljetni događaj zbog kojeg se isplati potegnuti do Trogira i po najvećim prometnim gužvama.

Mladog dirigenta Pavla Zajceva poznajemo i kao izvanrednog violončelista, a poznato je da među umjetnicima slovi kao dirigent „pitome geste i uzburkane strasti, kad treba”. Nedavno je dirigirao svečano otvorenje eminentnog festivala Glazbene večeri u Sv. Donatu i jedva ga čekamo vidjeti i u trogirskom ambijentu. Ipak, naglasak je posve na opernim solistima koji će zagrebačko-splitsku sinergiju iznijeti u prekrasno odabranom programu koji nam donosi ponešto od važnih romantičarskih opera. Sopranistica Marija Kuhar Šoša nedavno je osvojila godišnju nagradu zagrebačkog HNK-a za opernu umjetnost, Terezija Kusanović je u svibnju debitirala u naslovnoj ulozi Gotovčeve Mile Gojsalića, a mladi tenor Filip Filipović je osvojivši drugu nagradu na uglednom međunarodnom natjecanju Hans Gabor Belvedere dobio priliku pristupiti audiciji u Metropolitan operi u New Yorku. Kada se pjevači ovako bogatih karijera isprepletu u programu gala koncerta, možemo očekivati fantastičnu večer.

U šali bi se moglo reći da su operni gala koncerti idealni za sve one koji vole te za sve one koji su manje zainteresirani za operni izričaj: donose ono najatraktivnije iz opernih repertoara i to u prihvatljivom trajanju bez recitativnih dijelova koji dijelu slušateljstva mogu biti zamorni. Organizacijski tim ovog događaja nije se zaustavio na dovođenju sjajnih umjetnika u senzacionalan prostor, već će događaj biti bogatiji utoliko što će na pozornici biti skulpture akademskog kipara Tomislava Šalova te tako zadovoljiti i domenu vizualnih umjetnosti.

Ovakav se događaj ne propušta, zato budite u Trogiru u ponedjeljak 17.7 u 21 sat. Opera Selecta će se nastaviti 28. srpnja modno-glazbenim događajem na kojem će se predstaviti modni brend Elfs uz skladbe skladatelja filmske glazbe Ozrena K. Glasera. Posljednji događaj na festivalu bit će svečana pretpremijera dugometražnog dokumentarnog filma Opera Selecta, redateljice i scenaristice Lane Pavić. Sva četiri događaja ovog festivala zaslužuju vašu pažnju, nemojte ih propustiti!