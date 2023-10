Evo koje je najbolje doba dana za tuširanje, ako želite bolje spavati

Najbolje vrijeme za tuširanje? Večer. Možda mnogima i nije novost, ali tuširanje prije spavanja potiče dobar san, potvrđuje znanstveno istraživanje.

Prema japanskim istraživačima Sung EJ i Tochihara J, zapravo, najbolje doba dana za tuširanje nije ujutro, već navečer, točno 90 minuta prije no što se uvučete pod pokrivač.

To potvrđuje i istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science koje je analiziralo ponašanje devet dobrovoljaca savršenog zdravlja.

Ispitanici su podijeljeni u tri skupine ovisno o njihovoj aktivnosti prije spavanja: vrući tuš ili kupka, vruća kupka za stopala i bez tretmana vodom (kontrolna skupina), prenosi Novi list.

Kvaliteta sna volontera otkrivena je testom kojim se provjeravaju pokreti prsnog koša i trbuha, ali i zasićenost krvi kisikom. Na taj način su također mjerene rektalna i kožna temperatura.

Tako se pokazalo da je skupina koja se tuširala ili okupala vrućom vodom i ona koja je kupala stopala imala bolju kvalitetu sna od ostalih. To znači da topla voda omogućuje bolji san.

Prema istraživanju, idealno bi bilo 20-minutno tuširanje vrućom vodom ili 90-minutna kupka prije odlaska u krevet, što bi vam omogućilo ponovno uspostavljanje ravnoteže u tjelesnoj temperaturi, opuštanje tijela i poticanje odmora.

Međutim, prema istraživanju, važno je održavati temperaturu kupaonice dovoljno toplom i izbjeći toplinski šok.

Nadalje, svakako treba izbjegavati zalaženje ispod pokrivača odmah nakon tuširanja jer vam pregrijanost ili još gore znoj uopće ne pomaže pri spavanju.