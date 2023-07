EVO KOJE BOJE SU SPAS ZA LJETO AKO SE PUNO ZNOJITE Na njima se mrlje od znoja najmanje vide, a jedan uzorak je hit

Kako temperature počinju rasti, odjeću počinjemo birati ne samo zbog stila i mode, već i zbog rješavanja problema znojenja. Neke boje i materijali ističu ljetne probleme znojenja, dok ih drugi mogu prikriti.

Najvažnije je naravno odabrati prirodne materijale, ali ni tu ne treba žuriti s odlukom. Prvi izbor bi trebali biti pamuk i lan, ali pogledajte i tkanje - neke pamučne tkanine mogu biti toliko gusto tkane da kroz njih jedva da može prodrijeti zrak. Stoga pokušajte birati porozne teksture jer će se kroz takav materijal koža brže ohladiti, piše Story.

S druge strane, svila je nježan i tanak prirodni materijal, no imajte na umu da će se na njoj vidjeti svaka mrlja od znoja. Dakle, zaboravite na to u vrućim danima, dok viskoza može biti vrlo pametno rješenje.

Najbolja boja za prekrivanje mrlja od znoja je, naravno, crna, no to u vrućim ljetnim danima ne dolazi u obzir. Prikladna je samo za večer. Zato se možete odlučiti za sive nijanse, a što su one tamnije, to će se manje mrlja vidjeti.

Dobar izbor je tamno plava, vrlo otmjena boja, pogodna za poslovni stil. Nasuprot njoj, najsvjetlija boja - bijela, također može uspješno sakriti svaki problem sa znojenjem.

Najsigurniji ste s cvjetnim uzorkom. Sitni print 'zabavlja' oko i odvraća pogled od mogućih nedostataka na odjeći, a kako je to sada u trendu, hit su mali cvjetići.