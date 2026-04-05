Evo kako kuhana jaja oguliti u jednom potezu

Nema ništa gore nego kad gulite jaja, a ljuska se zalijepi i otkinete pola bjelanjka. Dodajte samo jednu žličicu sode bikarbone u vodu dok se kuhaju i ljuska sama otpada, bez muke. Ovaj trik je posebno zgodan kad pripremate meze ili rusku salatu za blagdane, piše Krstarica.

Svježina jaja je obično glavni problem, jer se kod onih tek kupljenih opna doslovno „zalijepi“ za jaje. Soda bikarbona mijenja pH vrijednost vode i tjera tu žilavu membranu da popusti. Čim jaja budu gotova, vidjet ćete kako ljuska sama otpada bez ikakvog mučenja i „kopanja“ noktima.

Zašto je soda bolja od soli i octa

Mnogi kažu da treba dodati sol ili ocat, ali to često ne pomaže kod guljenja, već samo sprječava da jaje iscuri ako pukne. Soda bikarbona je jedina stvar koja stvarno rješava problem te dosadne opne koja se zalijepi za bjelanjak. Ona prodire kroz ljusku i napravi prostor, pa zato nakon kuhanja ljuska sama otpada bez ikakvog otpora.

Kada dodate sodu, voda postaje takva da se jaje unutra doslovno „odlijepi“ od svoje ljuske. To je stari trik koji su mnogi zaboravili, a vrijedi više nego bilo koji moderni kuhinjski aparat.

Rezultat je jaje koje izgleda kao sa slike, spremno da se posluži gostima ili da se brzo nareže u salatu.

Kako da jaja uvijek uspiju iz prve

Da bi vam svako jaje ispalo kako treba i da bi ljuska sama otpala, držite se ovih nekoliko jednostavnih pravila:

Jaja posložite u lonac, nalijte vodu iz slavine i odmah unutra dodajte jednu punu žličicu sode bikarbone.

Čim ugasite štednjak, nemojte ih ostavljati u toj toploj vodi. Odmah ih prelijte ledenom vodom da se jaje „šokira“ i dodatno odvoji od ljuske.

Jaje lagano kucnite o stol da napukne sa svih strana i vidjet ćete kako cijela opna silazi gotovo u jednom komadu.

Rješenje za jaja koja pucaju u loncu

Često nam se dogodi da jaja popucaju čim voda zavrije, pa bjelanjak iscuri i napravi nered po cijelom loncu. To se najčešće događa jer ih stavimo hladna direktno iz hladnjaka na jaku vatru, pa ljuska ne može izdržati tu promjenu. Najbolje je da ih izvadite deset minuta ranije na stol da se malo „zagriju“ prije nego što počnete kuhati.

Ako vidite da je neko jaje već malo napuklo, dodajte uz sodu i prstohvat obične soli. Sol će stisnuti bjelanjak ako počne izlaziti, pa će jaje ostati cijelo i lijepo okruglo. Tako ćete spojiti dva trika u jedan i biti sigurni da će doručak ispasti savršen, a da će ljuska sama otpasti kad dođe red na čišćenje.