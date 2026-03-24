Evo kako čuvati šparoge da ostanu svježe i hrskave danima

Razočaravajuće je kad za večeru planirate ukusne šparoge, a iz ladice za povrće izvučete beživotnu, mlohavu vezicu. Čak i kad ih začinite i skuhate, teško je prikriti da nisu svježe. Šparoge su najbolje kad su tek ubrane, stoga bi ih idealno bilo pojesti na dan kupnje. Ako to nije moguće, važno je znati kako ih pravilno pohraniti da sačuvaju svježinu, prenosi Index.

"Održavanje svježine šparoga ključno je za očuvanje njihova okusa i teksture", kaže Mary Sheppard, voditeljica uzgoja i agronomkinja na Golden Stock Farms, obiteljskoj farmi šparoga u Michiganu.

Najbolji način čuvanja šparoga

Sheppard predlaže da šparoge tretirate kao svježe rezano cvijeće. "Odrežite otprilike centimetar s donjeg dijela stabljike i stavite ih uspravno u staklenku ili čašu s dva do tri centimetra vode", savjetuje. Kad su šparoge sigurno smještene, lagano prekrijte vrhove plastičnom vrećicom kako bi zadržale vlagu. Stabljike će upijati vodu te tako ostati svježe i hrskave.

"Mijenjajte vodu svaki dan ili dva, baš kao što biste to činili sa svježim cvijećem", dodaje Sheppard. "Tako im svježinu možete produžiti i do tjedan dana."

Metoda s papirnatim ubrusom

Ako u hladnjaku nemate mjesta za vazu sa šparogama, možete se poslužiti vlažnim papirnatim ubrusima. Sheppard predlaže da krajeve svake stabljike omotate vlažnim papirnatim ubrusom, a zatim ih sve zajedno stavite u plastičnu vrećicu i pohranite u ladicu za povrće.

Pravilno pohranjene, bilo u čaši s vodom ili omotane vlažnim ubrusom, šparoge bi trebale ostati svježe tjedan dana, pa i duže. "Ipak, što ih prije pojedete, to će im okus i tekstura biti bolji", napominje Sheppard.

Pripazite na susjede u hladnjaku

Važno je i gdje držite šparoge u hladnjaku. Osjetljive su na etilen, prirodni plin koji ispuštaju neke vrste voća i povrća, ubrzavajući njihovo dozrijevanje. Stoga šparoge nemojte držati u blizini namirnica koje proizvode etilen, poput jabuka, banana i rajčica.