Evo kada će se prekinuti niz stabilnih i suhih dana ovog listopada

Vikenda za nama je prošao u znaku stabilnog vremena uz prohladna jutra i ugodno tople dane. Tako je jučer u Kninu i Dubrovniku izmjereno 23°C, a u najtoplijem Hvaru čak 24°C.

Novi tjedan neće donijeti značajnu promjenu vremena, iako osobito u petak može biti kiše i pljuskova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Danas će biti pretežno sunčano i suho. U noći i ujutro slaba bura, danju će puhati slab jugozapadnjak i zapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka od 3 do 8°C, uz obalu i na otocima od 9 do 14°C. Najviše dnevne temperature od 19 do 24°C.

Utorak donosi pretežno vedro vrijeme. Ujutro je u nekim kotlinama Dalmatinske zagore moguća magla. Ujutro će puhati slaba bura, danju slab vjetar s mora. Minimalne jutarnje temperature zraka od 3 do 8°C, uz obalu i na otocima od 9 do 14°C. Najviše dnevne temperature od 18 do 23°C.

Djelomično sunčano s više oblaka u drugom dijelu dana, ali suho bit će u srijedu. Ujutro će biti do umjerene bure. Danju slab vjetar zapadnih smjerova. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene, najviše dnevne većinom od 18 do 23°C.

U četvrtak će biti pretežno sunčano. Ujutro će biti do umjerene bura, danju većinom vjetar sa zapada. Najviše dnevne temperature većinom od 18 do 23°C.

U petak promjenjivije. Osobito u drugom dijelu dana može biti više oblaka uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, više na otvorenom moru i vanjskim otocima srednje i južne Dalmacije. Vjetar slab do umjeren, jutarnje temperature u neznatnom porastu, najviše dnevne u neznatnom padu.

U subotu će biti pretežno sunčano. Puhat će slab dnevni vjetar. Bit će neznatno svježije u odnosu na petak.

U nedjelju pretežno ili djelomično sunčano i suho. Puhat će slab dnevni vjetar. Najviše dnevne temperature od 18 do 23°C.