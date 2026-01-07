Evo gdje je snijeg padao do sada u Dalmaciji. Puno veći problem od snijega stvorila je ledena kiša

Posljednji je dan utjecaja ciklone na vremenske prilike u Dalmaciji, a nakon što zimske temperature već danima vladaju ostatkom zemlje, zahlađenje se postupno proširilo

Tako su u 12 sati temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od -1 do 5°C, uz obalu i na otocima od 1 do 11°C na krajnjem jugu.

Bura se proširila cijelom obalom, ali nigdje u Dalmaciji ne puše značajnim brzinama.

DHMZ javlja da je jutros u Gospiću izmjeren 51 centimetar snijega, u Zagrebu 24, a ima ga i na sjevernom Jadranu. Senj mjeri 3 centimetara, Pula 2 centimetra. DIjelovi Cresa imaju desetak centimetara snijega.

Topla i hladna zračna masa danas se “sukobljavaju” točno iznad Dalmacije pa ne čudi da je na mnogim područjima zabilježena pojava kiše koja se smrzava u dodiru s tlom.

Tako je ova pojava zabilježena od Knina sve do imotskog područja. Naši čitatelji javljaju da je najkritičnije oko Graničnog prijelaza Kamensko. “Ovdje se slobodno mogu održavati bob utrke”, jedan je od komentara. Ledena kiša jučer je okovala kninsko područje, a danas okolicu Lovreća, šibensko zaleđe...

Što se tiče oborine, one su u sjevernoj Dalmaciji završile i nastupilo je djelomično razvedravanje, a još nešto oborina bit će do kraja dana u južnoj i dijelu srednje Dalmacije.

Prijepodne je snijega bilo upravo na sjeveru Dalmacije, pa se nakon ledene kiše u Kninu pojavio snijeg koji je u tanko zabijelio grad. Snijeg je iza 11 sati počeo padati na drniškom području, u okolici Šibenika, dijelu Cetinska krajine i višim predjelima imotske krajine. Ipak, značajne količine snijega nisu pale nigdje u Dalmaciji, vozači najviše problema imaju u područjima u kojima je pala ledena kiša.

U četvrtak će se vrijeme prolazno smiriti uz vrlo hladno jutro i osobito večer.

Već u petak stiže nove promjena vremena, uz obalu i na otocima s kišom, a u Dalmatinskoj zagori sa snijegom i kišom. Nestabilno i u subotu, a stabilnije i ponovno malo hladnije bit će u nedjelju.