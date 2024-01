EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU Juriš na medalju počeo. Francuska neprepoznatljiva, ali još uvijek opasna!

Hrvatska ima pet bodova i gotovo sigurno igra četvrtfinale bez dodatne utakmice. U ponedjeljak protiv Crne Gore po prvo mjesto u skupini A!

Krenulo je zagrijavanje za novu europsku medalju. Slažu se dojmovi nakon jučerašnje pobjede Hrvatske protiv Francuske rezultatom 12-7 na Europskom prvenstvu u vaterpolu kojemu je domaćin Lijepa naša, odnosno gradovi Dubrovnik i Zagreb. Sve je bilo dobro, ali realizacija igrača više 13-1 pomalo je zabrinjavajuća. Naš izbornik Ivica Tucak razlog vidi u želji da se prebrzo završi akcija i u prevelikim emocijama ispred prepunog Gruža:

"Zasluženo smo pobijedili, bili smo puno bolja reprezentacija, iskreno meni malo neočekivano. Odigrali smo jednu dobru utakmicu, ne i sjajnu pogotovo kad govorimo o realizaciji igrača više. Ona je bila loša, moram vidjeti razloge. U prvoj četvrtini je bilo očigledno da smo rješenja tražili brzo, nakon dvije, tri sekunde. Ja znam da postoje emocije, da se želi što prije zabiti gol i da smo podlegli ambijentu, ali moramo vladati glavom. To sam im i rekao nakon druge četvrtine. Razbili smo njihovu M zonu na fantastičan napad, znali smo kako će ulazit u prostor, Marko dobar na golu, cijela obrana također, generalno jako dobra utakmica", rekao je Tucak.

Evo što nam je u komentaru utakmice rekao i bivši izbornik reprezentacije Neven Kovačević koji je susret pratio iz udobnog naslonjača.

"Neočekivano su Francuzi odigrali ovu utakmicu. Pokazali su svoj nastup na dva načina. Ili smo mi dobro odigrali, ili su oni podbacili impresionirani hrvatskom reprezentacijom. Neprepoznatljivi su bili. Početak je turnira i sustav omogućuje da se kiksa i ne pruži odmah najbolje, ali nekoga će Francuzi već iznenaditi. Vjerujem u Vjeku Kobešćaka kao trenera francuske reprezentacije i da tamo dobro surađuje. Mi smo bili dobri i nismo dozvolili da se razmašu, pogotovo njihovi najbolji igrači poput Vernouxa. Vratare kad usporedimo, naši su puno bolji. Dobro su prošli Francuzi, ali igrač više može biti zabrinjavajuć. Vjerujem da će naš izbornik to u sljedećim utakmicama riješiti. Tek sad dolazi ono najbolje. Sretno Hrvatska, sretno do kraja", naglasio je bivši trofejni izbornik naše reprezentacije.

Naime, Francuska i kao posljednja u skupini, a to će biti ako izgubi od Španjolske igra za četvrtfinale protiv najbolje reprezentacije iz skupine C, a tamo će to najvjerojatnije biti Srbija. Dakle, ako ne iznenade Španjolce u zadnjem kolu naše skupine za prolazak među osam najboljih reprezentacija morali bi iznenaditi i Srbiju. To će biti malo teže. Srbija će izdominirati do kraja i Njemačku i Maltu.

Što se Hrvatske tiče, za direktan prolaz u četvrtfinale još uvijek nam treba barem jedan bod protiv Crne Gore u zadnjem kolu. A bilo kakva pobjeda, nakon 32 minute igre ili nakon peteraca jamči nam direktan plasman među osam najboljih na ovom Europskom prvenstvu. Pobjeda koja pak jamči prvo mjesto u skupini znači i puno lakši protivnik u borbi za četvrtfinale.