Europsko prvenstvo u vaterpolu: Hrvatska u Gružu igra protiv Francuske, nakon dvije četvrtine rezultat je 6-2 za Hrvatsku

Hrvatska vaterpolska reprezentacija nakon pobjede protiv Španjolaca i osvojena dva boda večeras igra protiv Francuske koja je u prvom kolu izgubila na peterce od Crne Gore. Španjolci su danas dobili Crnogorce i tako osvojili svoj četvrti bod na ovom prvenstvu. Crna Gora je tako ostala na dva boda iz prvog kola kada je na peterce dobila Francuze. Mi večeras igramo bez kažnjenog Butića koji mora pauzirati zbog isključenja zarađenog prije dva dana. Gruž ispunjen do posljednjeg mjesta, tako će biti i za dva dana kada ćemo igrati protiv južnih susjeda utakmicu trećeg kola u skupini A.

Nakon prvih osam minuta u ovoj utakmici stekli smo prednost od 3-1 golovima Žuvele, Lončara i Burića, jedini gol za Francuze zabio je Bodegas. Ono što nam nije bilo dobro u prvoj četvrtini je svakako igrač više kojeg u šest navrata niti jednom nismo iskoristili. No, naše iskustvo i bolji igrački kadar donio nam je vodstvo od dva razlike. Ni Francuzi nisu niti jednom iskoristili igrača više iako su to mogli napraviti u tri navrata.

Nakon što polovicom druge četvrtine Francuska nije iskoristila prednost od dva igrača više u fazi napada, Rino Burić sa distance pogađa efektno za naš četvrti pogodak i to je već teško dostižnih 4-1. Kad je Ante Vukičević zabio naš peti pogodak sve je bilo jasno, Francuzi polako klize prema porazu. pogoda Vernouxa za 5-2 nije nam značilo da nas protivnici do kraja susreta mogu iznenaditi. To je dokazao Luka Lončar koji je sjajnim lobom zabio za 6-2. Igrač više Hrvatska 7-0, Francuska 6-0.