Etnografski muzej Split otvara izložbu o nestalim mjestima i depopulaciji Europe

U Etnografskom muzeju Split 11. prosinca u 13 sati otvara se izložba „Atlantida. Mali svjetovi“, nastala u okviru istraživačko-izložbenog projekta Muzeja europskih kultura u Berlinu (KOMSOE am MEK) koji se bavi nestajanjem naselja srednje Europe.

Izložba predstavlja priče o nestalim ili nestajućim mjestima koja su opustjela tijekom 20. i 21. stoljeća zbog društvenih, političkih ili ekonomskih razloga.

Istraživači iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Srbije, Rumunjske i Njemačke zajednički rade na ovom projektu kako bi istražili sela koja su nestala ili su ugrožena depopulacijom. Ta su mjesta napuštena – ili ih se i dalje napušta – iz različitih razloga: zbog rata, prisilnih iseljavanja i bijega, velikih industrijskih projekata, ekoloških katastrofa, promjena gospodarskih okolnosti i političkog zanemarivanja.