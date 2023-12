EMOCIJE KOJE SU POTRESLE PUBLIKU Jakobušić emotivno pričao o obiteljskoj tragediji, jednog sina je izgubio, a drugi je imao tešku nesreću

U sklopu 22. KOMferencije, središnjeg događaja koji okuplja stručnjake iz područja komunikacija i medija u organizaciji Hrvatske udruge za odnose s javnošću, na panelu 'Neuspjehom do istine' govorit će i predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić, osnivač i predsjednik Sportskih igara mladih Zdravko Marić te predsjednik Uprave Telemacha Adrian Ježina.

"Svaki korak prema uspjehu zahtijeva predan rad i strpljenje. Proći će vrijeme dok ne postaneš sastavni dio tima, dok ne dobiješ priliku i pokažeš svoju vrijednost. Srećom, imao sam privilegiju biti dijelom momčadi koja je ostvarila vrhunske rezultate na europskoj sceni", istaknuo je Ježina.

Posebno se osvrnuo na finalnu utakmicu protiv Partizana 1998., gdje je Jadran doživio poraz nakon prvotnog remija u prvoj utakmici, rezultatom 3:1.

"To je bio trenutak velikog emocionalnog naboja. Igrali smo neriješeno u prvoj utakmici, no pritisak u drugoj utakmici je bio neizdrživ, a u sportu, prosječnost nije opcija. Za mene, Jadran nije samo klub, već drugi dom, kao i za moje bivše suigrače. Naša želja je vratiti nešto klubu, bez ikakvih osobnih ambicija. Klub je deset godina imao financijskih poteškoća, no uspjeli smo ih prevladati. Krenuli smo od dna, ali godinama smo rasli i postigli smo trenutnu poziciju", ispričao je Ježina.

Posebno emotivno pričao je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić kada se osvrnuo na obiteljsku tragediju.

Naime, otkrio je da mu je treći sin preminuo i da su danima spavali po bolnicama.

Stariji sin u rujnu ove godine doživio tešku nesreću nakon pada od motora, bio je na brojnim operacijama, a sutradan, Jakobušić bio na utakmici protiv Lokomotive, a da to nitko od njegovih suradnika nije znao. Koliko osobne stvari utječu na njega?

"U prve dvije godine sve što sam falio, falio sam. tko god dođe uz biznisa treba do 12 mjeseci da upozna svijet sporta, sa svima želiš biti dobar, sve sam shvaćao osobno, ali oni su mene gledali kao predsjednika.

Međutim, tada si neuspješan, i obitelj i ja smo ovo osobno doživljavali. Kad si napravio neuspjeh u gradu, firmi ili klubu, povezan si sa stanjem ostalih, e to je ta težina. Nisam nikad mislio da ću biti predsjednik Juga, iako sam želio. Za Hajduk nisam ni mislio, ni želio, nisam mislio da bih mogao doći u tu poziciju", zaključio je Jakobušić.

Sugovornici su na kraju upitani hoće li Hajduk biti prvak i hoće li se Perišić vratiti? A smatraju da će prije Hajduk postati prvak, nego što će Perišić doći na Poljud.