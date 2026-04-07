Ema Modrić osvojila trofej s Milanom, tata Luka pratio utakmicu iz Napulja: "Jako je dobra"

Ema Modrić, starija kći Luke Modrića, trenira nogomet u Milanu i ne samo to. Ona osvaja trofeje i jako je talentirana. Ugledna La Gazzetta Dello Sport piše kako je Ema Modrić na Uskrsni ponedjeljak osvojila trofej s Milanom na Garino Kupu u Torinu, za igračice do 13 godina, a kako je Luka našao vremena za bodriti svoju kćer prije derbija u Napulju protiv Napolija, piše Net.hr.

"Povezao se iz Napulja i pogledao dio utakmice na FaceTimeu, uzbuđen kao i njegova supruga Vanja i ostala djeca, Ivano i Sofija. Na kraju su svi bili sretni zbog Emininog prvog trofeja u dresu Rossonera, što je ujedno i prvi trofej obitelji. Ema se s obitelji preselila u Milano i igra za Rossonere poput svog oca. Poput oca, sklona je pobjeđivati ​​u derbijima. U polufinalu je njezina ekipa Milano do 13 godina pobijedila Inter 2-0. Ranije, u četvrtfinalu, Ema je zabila u pobjedi Milana nad Sassuolom 3-1. Nije moglo biti bolje od ovoga", piše novinar La Gazzetta Dello Sporta Luca Bianchin.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ema nikad nije skrivala svoju strast prema nogometu i već je na putu da se jednog dana okuša u profesionalnim vodama. Baš kao i otac, Ema je igrala i u Real Madridu, u jednoj od najvećih ženskih nogometnih akademija u Europi. Svoju ljubav prema nogometu nikada nije krila, pa je tako tijekom Fifinog dokumentarca za Svjetsko prvenstvo u Kataru zabilježena kako s ocem razgovara o kvalifikacijskim utakmicama hrvatske reprezentacije.

"Jako je dobra", izjavio je svojedobno Luka o Eminim nogometnim vještinama.

Talent u obitelji Modrić nije slučajan, a Ema Modrić pravi je dokaz da jabuka ne pada daleko do stabla i da krv nije voda. Kako sad stvari stoje, Ema Modrić jednog dana želi biti profesionalna nogometašica i ima sve preduvjete da tako i bude. Bravo Ema, velike čestitke čitavoj obitelji Modrić.