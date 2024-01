ELLA O GODINI IZA NAS: "Veselim se da me upoznate slobodniju i bez ograničenja"

Ella Dvornik na Instagramu se osvrnula na godinu iza sebe i podijelila sve lekcije koje je naučila, piše Story.hr.

'E ljudi 2023. - ludnica: lekcije i blagoslovi. Ono što ju je obilježilo je moje vraćanje na suštinsku sebe. Glazbu, kreativnost, introvertnost, skromnost, lekcije i blagoslov, lego… - uvijek sam težila ovoj razini svjesnosti, i jako mi je drago da sam to doživjela u bitnoj 33. godini.

Iako je bilo padanja, the only way is up baby! Ajmo! Sretna vam nova, od srca, hvala što ste tu i dalje, cijenim vašu prisutnost iako ove godine nisam bila kao prije. Ali ono što je sigurno je da ću od sad na dalje biti kako je trebalo biti. Veselim se da me upoznate slobodniju i bez ograničenja. Želim vam zdravlje, uspjeh, ljubav i sreću. Volim vas', napisala je Ella.

Iako se svaki njezin korak prati još otkad je bila djevojčica, prošle godine publiku je osobito zanimao njezin ljubavni život. U Storyju je ekskluzivno priznala da se razvodi od supruga Charlesa Pearcea s kojim ima kćeri Balie Dee i Lumi Wren.

Kazala je da joj pritisak javnosti ponekad teško pada, ali s vremenom se naučila s njime nositi. Godina na izmaku bila joj je teška, ali sve što se dogodilo prilika je za rast i učenje pa u novu 2024. ulazi jača nego ikada prije.