Ellu Dvornik pitali koliko je zaradila od razvoda sa Charles-om. Evo što je odgovorila

Gostujući u podcastu autora i voditelja Milana Popovića, Ella Dvornik otkrila koliko je zaradila od razvoda sa Charlsom!

- “Nisam zaradila, još traje proces pa neću o tome. Ljudi od mene očekuju da kačim po Instagramu kako se mi tučemo na dnevnom nivou ali to nije istina. U dobrim smo odnosima zbog djece, ja sam svašta o mojim roditeljima čitala ranije i nije mi bilo ugodno. Neću dozvoliti da to isto čitaju moja djeca!” - rekla je Ella u podcastu “StoryTime” autora i voditelja Milana Popovića

Dotaknula se i teme o diskriminaciji na početku glazbene karijere koja i dan danas traje zato što je kćerka glazbene legende Dina Dvornika.

“Što god da ja uradim na temu glazbe ljudi me diskriminiraju jer sam kćerka Dina Dvornika i to nikada nije dovoljno dobro zato što me gledaju kroz tatu a ne mene kao mene, Elu.”

Ella je otkrila kako često posjećuje i psihologa

“Zadnje vrijeme često idem svom psihologu. Ispričamo se malo o mojim traumama, ne znam čemu to al’ je dobro.”, otkrila je.