EKIPA NA JAHTI JEFFA BEZOSA I DALJE UŽIVA U LJEPOTAMA JADRANA Večerali u restoranu, a zatim se prošetali Stradunom

Superjahta Koru Jeffa Bezosa već danima plovi Jadranskim morem, a uz milijardera na jahti su i njegova zaručnica Lauren Sanchez, glazbenik Usher, bivša manekenka Kelly Sawyer, pjevačica Katy Perry i glumac Orlando Bloom.

Društvo je na jahti Koru uživalo i kod Lastova, proveli su sunčan dan u odmoru na palubi i aktivnostima na moru. Večerali su na jahti usidrenoj u uvali Polače otoka Mljeta.

Prije nekoliko dana Bezos je s prijateljima objedovao u Luci Šipanskoj. Ekipa je snimljena u jednom restoranu u koji su stigli brodom. Bili su dobro raspoloženi i nazdravljali su vinom, nakon čega su prošetali Stradunom, piše Dubrovački dnevnik.

I dalje plove Jadranom

Danas je jahtom Koru krenuo dalje, uočena je tako kod Paklinskih otoka. Trenutno nije poznato koja je Bezosova sljedeća destinacija.

Koru je dugačka 127 metara, može primiti 18 gostiju i zahtijeva posadu od čak 40 ljudi. Za godišnje održavanje i pogon ovog luksuznog plovila Bezos će morati izdvajati oko 25 milijuna dolara.

Za ovu jahtu veže se i jedna kontroverza. Naime, brod se inicijalno gradio u Rotterdamu, a problem je nastao jer je bio previsok i zbog njega je zamalo bio dekonstruiran povijesni most Koningshaven. Koru ima jarbole koji sežu do 39 metara visine i da bi prošao kanalom, morao bi se rastaviti povijesni most, a građani Rotterdama zaprijetili su da će gađati brod jajima ako se to dogodi.

Potom je brod pod okriljem noći premješten u drugo brodogradilište u gradu, ali su jarbole tijekom premještanja uklonili. Brod je uspješno dovršen.