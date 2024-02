Edo Pezzi: "Vidi se da su počeli mazat dasku Karoglanu. Ako Dinamo dobije zaostalu utakmicu Varaždina, bit će belaja"

U HRT-ovom Studiju 4 gostovali su stalni komentatori, Ivo Mikuličin i Edo Pezzi te su se osvrnuli na posljednje 24. kolo SuperSport HNL-a, pobjede Dinama nad Rijekom te remija Hajduka kod Varaždina, a što je bio "posrtaj" Bijelih u utrci za naslov prvaka.

"Sergej Jakirović se vratio na najbolji mogući način, opet je među kandidatima za prvaka. Vjerovao sam da je svaka kriza kratkotrajna i da će proći, a to se kod Dinama dogodilo", rekao je Edo Pezzi.

"Trener Dinama je u utakmicama s Betisom dao ekipi dimenziju koje prije nije bilo. Da se igra tvrdo, pragmatski, da se bori za svaku loptu. Ruku na srce, Dinamo nema kvalitetu kakvu je imao pod Bjelicom. Jakirović je vjerojatno svjestan da u Dinamu ima manjak funkcionalnih igrača, na tome je počeo raditi, gura mlade poput Petra Sučića i Maura Perkovića", smatra Ivo Mikuličin.

Hajduk je razočarao s Varaždinom, odigrao 1:1, što je "kiks" u borbi za naslov prvaka.

"Vidi se da su počeli mazati dasku Karoglanu. Do jučer hvaljen, nakon što je zamijenio Leku, a sada malo šepanja, i odmah stižu komentari "on nije zreo za to, on nije dosljedan, stavlja ove, stavlja one. Ako mu se dogodi još kakav kiks, on će kao i mnogi drugi vjerojatno "poletjeti". Duga je sezona, ako Dinamo dobije zaostalu utakmicu Varaždina, onda će biti, kako kažu u BiH, "belaja", kaže Edo Pezzi.

Komenar snimke iz VAR sobe?

Komentirali su i pojavu audio snimki komunikacije u VAR sobi, konkretno na susretu Varaždin - Hajduk, a što je prethodilo poništavanju drugog pogotka gostiju.

"To nije dobro, nije dobro jer budimo pošteni. Nije naša sudačka organizacija tako loša kao što je prezentirana u novinama", smatra Mikuličin.

"Ako cure informacije u svim drugim sferama u društvu, zašto ne bi podatci curili iz nogometne organizacije. To je naša boljka", dodaje Pezzi.

Osvrnuo se Pezzi i sam VAR.

"Mi smo s VAR-om dobili da se zaštite malo suci, a s druge strane smo izgubili. Izgubili smo ljepotu igre, draž offsidea. Ovo s Hajdukom, pa ja ne znam tko bi u svijetu svirao ovo u Varaždinu. Ne branim Hajduk, ali ako je negdje četiri, pet centimetara, pola pete... To suditi i poništavati je smiješno. Ubijamo nogomet, bojim se da ćemo postati košarka u nogometu gdje će biti bitne zadnje minute, gledat će se je li netko nešto dirao rukom, je li netko nekoga slučajno nagazio... Jedno je namjerno igranje rukom, a drugo kada nekoga lopta pogodi u ruku."