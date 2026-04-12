Edita Lučić Jelić se oglasila nakon operacije

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su joj u komentarima zaželjeli brz oporavak

Splitska radijska voditeljica Edita Lučić Jelić podijelila je na društvenim mrežama emotivnu poruku zahvale zdravstvenom osoblju šibenske bolnice nakon operacije vena.

Kako je napisala, zahvat je prošao uspješno, a posebno ju je dojmila atmosfera i odnos medicinskog tima.

„Ne mogu ovo reći samo kratko… Od srca jedno veliko hvala dr. Željku Bujasu i cijelom timu šibenske bolnice. Operacija je prošla odlično, prezadovoljna sam i zahvatom i oporavkom“, poručila je.

Dodala je kako će, osim samog zahvata, najviše pamtiti smirenost i osjećaj sigurnosti. Posebno je zahvalila medicinskim sestrama koje su bile uz nju tijekom operacije, kao i djelatnici centralnog naručivanja koja joj je, kako kaže, uvelike pomogla u pripremi.

„U takvim trenucima shvatiš koliko znače ljudskost, lijepa riječ i osmijeh“, napisala je, uz poruku zahvalnosti cijelom timu.

Na kraju je svima koji razmišljaju o sličnom zahvatu u Šibeniku uputila preporuku da mogu ići bez straha jer su, kako ističe, „u dobrim rukama“.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su joj u komentarima zaželjeli brz oporavak.

