Dvoje djece završilo je u bolnicama zbog ovog pića. Evo što roditelji trebaju znati

Ako pitate djecu, slushy bi se pio svaki dan. Ipak, popularno smrznuto piće može biti vrlo opasno.

Američka Agencija za standarde hrane (FSA) u kolovozu je upozorila da djeca mlađa od četiri godine mogu patiti od glavobolja i mučnina zbog visokih razina glicerola u slushyju. Apeliralo se na prodavače tih pića da odbiju dati dodatno punjenje djeci mlađoj od deset godina.

Potencijalno opasna pića ponovno su se ovog mjeseca našla u središtu pozornosti medija, nakon što je dvoje djece u Velikoj Britaniji gotovo umrlo konzumirajući ih. Oba djeteta, jedno od tri, a drugo od četiri godine, hospitalizirana su. Liječnici koji su liječili djecu, okrivili su glicerol, prenosi Index.

Što je glicerol?

Glicerol (E422) je zaslađivač koji se prirodno nalazi u pivu i medu, te se dodaje proizvodima poput žitnih pločica, marshmallowa i žvakaćih guma. Također se koristi u kozmetici i lijekovima jer pomaže stanicama zadržati vodu. Pića poput slushyja imaju veće koncentracije glicerola od ostale hrane, što može biti rizično za malu djecu koja mogu osjetiti simptome trovanja čak i nakon jednog popijenog pića, dok bi većoj djeci moglo biti loše ako popiju velike količine u kratkom roku.

"Ako se previše glicerola popije prebrzo i u prevelikim količinama, to potencijalno može promijeniti koncentraciju krvi. To zatim može utjecati na količinu tekućine oko mozga, što dovodi do simptoma poput zbunjenosti, vrtoglavice, mučnine i, ponekad, gubitka svijesti", rekla je dijetetičarka Duane Mellor za The Sun.

Simptomi trovanja glicerolom obično su blagi

Slučajevi trovanja glicerolom češći su kod mlađe djece koja vrlo brzo popiju jedno piće. To se dogodilo Albieju Peggu iz Warwickshirea koji je počeo halucinirati, a zatim pao u nesvijest sat vremena nakon što je popio slushy. Hitno je prebačen u bolnicu, ali liječnici nisu bili sigurni hoće li se izvući.

"Simptomi trovanja glicerolom obično su blagi, ali važno je da roditelji budu svjesni rizika", upozorio je voditelj odjela aditiva u FSA, Adam Hardgrave.

Dvoje djece u Škotskoj hospitalizirano je zbog trovanja glicerolom 2021. i 2022. godine, piše The Sun.