Dvije vatrogasne intervencije u Splitu tijekom protekla 24 sata

Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, Javna vatrogasna postrojba Grada Splita imala je dvije intervencije u razdoblju od 9. do 10. studenoga 2025. godine.

U 10 sati vatrogasci su intervenirali zbog požara građevinskog otpada na području Stinica, dok je u 14:57 sati zabilježen požar ulja na štednjaku i kuhinjske nape u Ulici Julija Klovića. Oba požara brzo su ugašena, a nije bilo ozlijeđenih osoba.

DVD-i s područja Splita tijekom navedenog razdoblja nisu imali prijavljenih intervencija.