DVIJE SMRTI NA MAKARSKOJ RIVIJERI Mladić se utopio u Podaci, a stariji kupač preminuo je u Makarskoj

Jučer su se na području Makarske rivijere dogodile dvije smrti na plaži, piše Makarska Danas.

Jedna smrt dogodila se rano popodne u Podaci, dok se druga dogodila oko 19 sati u Makarskoj.

Do službenih potvrda policije za ova dva slučaja nisu uspjeli doći, no iz pouzdanih izvora je za Makarsku Danas potvrđeno da je oko 13 sati u Podaci na plaži preminula mlađa osoba, strani državljanin, nakon što je navodno pao s daske u more.

Drugi slučaj dogodio se na plaži na Osejavi u Makarskoj oko 19 sati, gdje je preminuo stariji kupač, hrvatski državljanin.