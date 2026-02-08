DUBROVNIK - ZADAR 67-79: Zadrani uknjižili novu pobjedu

Košarkaši Dubrovnika i Zadra danas su odmjerili snage u 20. kolu SuperSport Premijer lige u Dubrovniku, a slavili su gosti rezultatom 67-79. Prve su dvije četvrtine pripale Zadru (15:28, 19:22), treća je ostala neriješena (17:17), a posljednja je otišla u korist domaćina (16:12).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin s 24 poena, 5 skokova i 1 asistencijom, a potom Mihailović sa 17 pogodaka, 3 skoka i 8 asistencija; Tišma sa 16 pogodaka, 7 skokova i 4 asistencije; Klarica s double-double učinkom od 10 poena, 11 skokova, 3 asistencije i 3 ukradene lopte; Kapusta sa 7 poena, 4 skoka i 5 asistencija; Žganec s 3 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Tkachenko s 2 poena, 3 skoka i 1 blokom; Buljević s 1 skokom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom te Dundović, Ramljak i Torbarina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zadar će iduću utakmicu odigrati 15. veljače protiv Cedevite Junior na Višnjiku u sklopu 21. kola SuperSport Premijer lige.